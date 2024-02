Lagu Standing Next To You Jungkook Pecahkan Rekor Baru Spotify

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS saat ini sedang wajib militer. Tapi karyanya terus dicintai. Terbukti lagu Standing Next To You menjadi lagu solo K-pop tercepat yang mencapai 400 juta streaming di Spotify.

Standing Next To You merupakan lagu utama album debut solonya Golden. Lagu itu dirilis sebelum dia menjalani wajib militer, yaitu pada 11 November 2023. Selama 107 hari setelah dirilis, lagu ini mendapat 401.062.986 streaming kumulatif.

Rekor baru di Spotify

Tak hanya itu, lagu Jungkook juga mencatat rekor baru di Spotify. Sebagai lagu solo K-Pop tercepat yang mencapai lebih dari 400 juta streaming. Setiap harinya, lagu ini mendapat lebih dari 2,3 juta streaming. Bahkan bertahan selama 100 hari di chart dan sempat menempati posisi pertama di chart Daily Top Song Global' Spotify.

Jungkook juga telah mencetak rekor baru sebagai artis solo K-Pop untuk streaming terbanyak. Dengan lebih dari 4,8 miliar streaming di seluruh profil Spotify-nya. Ditambah lebih dari 2,7 miliar streaming untuk album solonya Golden. Semenatara, video musiknya di Youtube sudah ditonton sebanyak lebih dari 1 mliar kali.

Selain Standing Nex To You, Jungkook merilis single solo Seven dan 3D. Lagu lainnya termasuk Left and Right, yang berkolaborasi dengan Charlie Puth, dan Euphoria, lagu solo dari album BTS.

Rekor lainnya

Lagu Standing Next To You memulai debutnya di No. 5 di chart single utama Billboard Hot 100. Lagu ini bertahan selama selama 15 minggu berturut-turut. Sempat menduduki No. 1 di dua chart, yaitu 'Global 200 dan Global (tidak termasuk AS), masing-masing selama 15 minggu.

Standing Next to You juga dimasukkan dalam daftar 15 K-Pop Songs That Took 2023 By Storm yang dipilih oleh Grammy Awards. Selain itu, lagu ini terpilih sebagai salah satu dari '100 Lagu Terbaik 2023' yang diterbitkan oleh Los Angeles Times.

STAR NEWS KOREA

