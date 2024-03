Jungkook BTS Cetak Rekor Sebagai Penyanyi Korea Solo Korea Terlama di Billboard 200

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS saat ini masih menyelesaikan wajib militernya. Namun album debut solonya GOLDEN, terus mencetak sejarah di Billboard 200 setelah hampir lima bulan dirilis. Selain Jungkook, rekan segrupnya V BTS juga berhasil masuk kembali ke tangga lagu Billboard.

Album GOLDEN Jungkook bertahan selama 20 minggu berturut-turut di Billboard 200, No. 113. Menurut Billboard pada 26 Maret 2024, album debut solo Jungkook itu menjadi album pertama artis solo Korea yang berhasil bertahan 20 minggu di Billboard 200. Termasuk di Top Current Album Sales Billbard No. 24 dan Top Album Sales di minggu ke-20, No 24.

Pencapaian Billboard 100

Selain di Billboard 200, Jungkook semakin memperkuat rekornya sebagai penyanyi solo K-Pop terlama di Billboard 100. Dia berhasil bertahan selama 32 minggu dan kini berada ada di peringkat No. 68.

Lagu "Standing Next to You" relatif stabil di No. 9 pada minggu ke-20 di tangga lagu Digital Song Sales Billboard. Lagu tersebut merupakan lagu terlaris kesembilan minggu ini di Amerika Serikat. “Standing Next To You” juga menempati posisi No. 27 dalam 14 minggu berturut-turut di chart Pop Airplay (yang mengukur pemutaran mingguan di stasiun radio mainstream Top 40 di seluruh Amerika Serikat).

Ketiga lagu dari album GOLDEN kembali naik di dua tangga lagu global Billboard minggu ini. Lagu "Seven feat. Latto" naik ke No. 22, "Standing Next to You" naik ke No. 35 dan "3D feat. Jack Harlow" naik ke No. 101 dalam tangga lagu Global Excl. US. Sedangkan di tangga lagu Global 200, lagu "Seven" naik ke No. 42, "Standing Next To You" naik ke No. 51, dan "3D" di No. 146.

Lagu baru V BTS

Sementara itu, menyusul rekan satu grupnya, V BTS berhasil debut di Billboard Hot 100 dengan lagu digital barunya "FRI(END)S". Lagu tersebut menduduki posisi No. 65 di peringkat mingguan lagu-lagu populer di Amerika Serikat. Pria bernama Kim Taehyung itu masuk kembali ke Billboard Artist 100 di No. 28, menandai 10 minggu berturut-turut sebagai penyanyi solo.

"FRI(END)S" juga berhasil mencapai posisi No, 2 di chart Digital Song Sales Billboard. Ini artinya lagu tersebut lagu terlaris kedua minggu ini di Amerika Serikat. Selain itu, "FRI(END)S" menduduki posisi No. 3 di Global Excl. US dan No. 5 di Globa 2022.

Lagu “FRI(END)S” adalah lagu solo keempat V di Hot 100, setelah “Christmas Tree” (yang memuncak di No. 79), “Love Me Again” (No. 96), dan “Slow Dancing” (No. 51). Lagu "Love Me Again" yang dirilis tahun 2023 juga kembali masuk kembali dalam tangga lagu Global Excl. AS di No. 178.

SOOMPI | STAR NEWS

