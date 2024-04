Sepak Terjang Band Metal Kontroversial dari Inggris Cradle of Filth

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cradle of Filth, sebuah ikon dalam dunia band metal ekstrim, telah mewarnai panggung musik metal sejak awal tahun 1990-an. Band ini terkenal karena gaya musiknya yang gelap dan kontroversial, serta lirik-lirik yang sering mengangkat tema-tema gotik, horor, dan mitologi.

Mari kita telusuri lebih dalam tentang profil band yang kontroversial yang dijadwalkan tampil di panggung Hammersonic 2024 akhir pekan ini.

Cradle of Filth dibentuk di Suffolk, Inggris, pada tahun 1991 oleh Daniel Lloyd Davey, yang lebih dikenal dengan nama panggungnya, Dani Filth.

Awalnya, band ini memiliki perpaduan genre black metal dan gothic metal yang unik, memadukan kecepatan dan kegelapan dengan melodi yang mencekam. Mereka segera mendapatkan perhatian di komunitas metal underground dengan merilis album-demo pertama mereka, "Invoking the Unclean", pada tahun 1992.

Pada tahun 1994, Cradle of Filth merilis album debut penuh mereka, "The Principle of Evil Made Flesh". Album ini menciptakan gelombang di dunia musik metal dengan suara mereka yang agresif dan lirik yang penuh dengan imajinasi gelap. Namun, keberhasilan sejati mereka datang dengan album studio kedua, "Dusk... and Her Embrace" (1996), yang menandai peralihan mereka ke arah gothic metal yang lebih melodis.

Selama bertahun-tahun, Cradle of Filth terus bereksperimen dengan suara mereka, menggabungkan elemen-elemen dari berbagai genre seperti black metal, gothic metal, symphonic metal, dan bahkan industrial metal. Mereka telah merilis beberapa album yang dianggap karya klasik dalam genre mereka, seperti "Cruelty and the Beast" (1998), "Midian" (2000), dan "Nymphetamine" (2004). Album-album ini menunjukkan kemampuan band untuk terus berkembang dan mengeksplorasi wilayah baru dalam musik metal.

Selain pencapaian musik mereka, Cradle of Filth juga terkenal karena kontroversi yang mengelilingi mereka. Lirik-lirik mereka yang gelap dan gambar-gambar yang provokatif sering kali menarik kritik dari berbagai pihak, tetapi juga telah memperluas batas-batas ekspresi dalam musik metal. Mereka telah menjadi salah satu pengaruh utama dalam subgenre black metal simfonik, mengilhami banyak band baru dengan gaya mereka yang unik.

Meskipun sering kali dianggap sebagai band "kult", Cradle of Filth telah mencapai kesuksesan global yang signifikan. Mereka telah melakukan tur dunia yang meliputi Eropa, Amerika Utara, Asia, dan Australia, menarik penggemar dari berbagai belahan dunia. Dengan jutaan album terjual dan konser yang selalu penuh, mereka tetap menjadi salah satu kekuatan dominan dalam dunia musik metal.

Seiring dengan merayakan lebih dari 3 dekade keberhasilan dalam industri musik, Cradle of Filth terus berinovasi dan mengeksplorasi batas-batas genre mereka. Dengan album terbaru mereka, mereka terus memperkuat reputasi mereka sebagai salah satu band metal paling ikonik di dunia. Dalam era di mana musik terus berubah, Cradle of Filth tetap sebagai salah satu ikon yang tak tergantikan.

