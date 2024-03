Jungkook BTS Jadi Penyanyi K-Pop Kedua yang Bertahan Paling Lama di Billboard Hot 100

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup BTS, Jungkook menjadi artis solo K-pop kedua yang bertahan paling lama di Billboard Hot 100 setelah Psy. Lagu "Standing Next to You" milik Jungkook telah bertahan di tanggal lagu single utama selama 18 minggu berturut-turut, menurut BigHit Music pada Rabu, 13 Maret 2024.

Itu adalah lagu kedua artis Korea yang mencapai rekor tersebut. Lagu "Gangnam Style" dari Psy pada 2012 adalah yang pertama mencapainya. "Gangnam Style" bertahan di tangga lagu selama total 31 minggu berturut-turut.

Lagu utama dari album solo pertama Jungkook Golden, "Standing Next to You" pertama kali menduduki peringkat No. 5 di chart Billboard Hot 100 setelah dirilis pada November 2023. Setelah 4 bulan berlalu, anggota termuda BTS itu masih berada di daftar Billboard Hot 100, bahkan pekan ini lagu tersebut naik dua peringkat hingga mencapai No. 85.



Lagu-lagu Jungkook Bertahan Lama di Billboard Hot 100

Sebelumnya, lagu debut solo Jungkook, "Seven" berada di chart selama 15 minggu berturut-turut. Sementara "Left and Right", lagu Charlie Puth yang menampilkan Jungkook, bertahan di chart selama 17 minggu berturut-turut.

Album Golden milik Jungkook juga menjadi album yang bertahan di Billboard 200 paling lama oleh artis solo Korea. Golden bertahan di chart selama 18 minggu berturut-turut. Album ini menduduki peringkat No. 90 pada pekan ini.



Pada akhir Februari 2024, majalah musik AS Billboard mengumumkan peringkat 100 artis K-pop versi mereka. Jungkook berada di posisi pertama, disusul dengan seluruh member Stray Kids, Fifty Fifty, NewJeans, Tomorrow X Together, Seventeen, Ateez, Emhypen, TWICE, BTS, BLACKPINK, Le Sserafim, aespa, NCT 127, NCT Dream, (G)I-dle dan ITZY.

"Pada tahun 2023, Jungkook benar-benar menerima julukannya sebagai bintang ‘emas’ BTS,'” kata Billboard dalam sebuah artikel yang menampilkan peringkat tersebut. "Single solo debut resminya 'Seven' yang menampilkan Latto tidak hanya debut di No. 1 di chart Billboard Hot 100 tetapi juga menghabiskan tujuh minggu di puncak Billboard Global 200, menjadi Lagu Global Musim Panas No. 1 dan memenangkan Top Global K- Lagu Pop di Billboard Music Awards."

