Nominasi Grammy Awards Termuda: Anak Victoria Monet yang Berusia 2 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hazel Monet, putri dari Victoria Monet berhasil mengukir sejarah baru di dalam ajang penghargaan Grammy Awards tahun ini sebagai nominasi termuda di usianya yang baru menginjak 2 tahun. Posisi ini berhasil ia amankan setelah keikutsertaannya di lagu yang dinyanyikan ibunya bersama Earth, Wind, and Fire bertajuk Hollywood masuk ke dalam deretan nominasi kategori pertunjukan R&B tradisional terbaik.

“Dia (Hazel) paham bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat keren,” kata Victoria Monet mengenai penghargaan yang anaknya dapatkan, dikutip dari People. “Tapi menurutku dia belum paham betapa besarnya hal itu.

Victoria Monet akan Jelaskan saat Hazel Sudah Lebih Besar

Sang ibu juga mengatakan bahwa ia tidak sabar untuk segera menjelaskan kepada Hazel Monet mengenai pencapaiannya tersebut ketika ia sudah sedikit lebih besar. "Dan menunjukkan padanya, mudah-mudahan, sebuah Grammy dengan namanya di atasnya,” katanya.

Selain itu, Hazel juga muncul dalam video musik dari single ketiga di album Jaguar II, On My Mama, yang dinominasikan untuk Record of the Year dan Lagu R&B Terbaik.

Kemenangan Victoria Monet di Grammy Awards 2024

Setelah berhasil masuk ke dalam tiga nominasi sebagai penulis lagu Thank U, Next dan 7 Rings untuk Ariana Grande pada 2020 dan Do It untuk Chloe x Hale pada 2021, ibu dari Victoria Monet berhasil sampai di pencapaiannya saat ini. “Aku pikir keseluruhan ceritaku mengarah pada momen ini,” kata Victoria dilansir dari The New York Times pada November tahun lalu setelah mengetahui bahwa nama dan karyanya berhasil menyabet tujuh nominasi.

Victoria Monet sendiri berhasil memenangkan penghargaan artis baru terbaik pada ajang tahunan Grammy Awards ke-66 yang digelar Minggu, 4 Februari 2024 di Los Angeles. Dia unggul melawan Gracie Abrams, Fred Again, Noah Kahan, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones dan The War and Treaty. Kemudian, album debutnya, Jaguar II, sukses memenangkan Album R&B Terbaik dan Album Rekayasa Terbaik, Non-klasik.

Selain Victoria, Dernst Emile II (D’Mile) yang merupakan kolaborator lama Victoria sekaligus produser Jaguar II masuk ke dalam nominasi produser terbaik untuk yang kedua kalinya secara berturut-turut.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | PEOPLE | NEW YORK TIMES | TODAY

Pilihan Editor: Pertama dalam Kariernya, Miley Cyrus Raih Grammy Awards Berkat Lagu Flowers