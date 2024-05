Sinopsis The Atypical Family, Tayang Sabtu-Minggu di Netflix Total 12 Episode

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Atypical Family telah menayangkan dua episode pertamanya pada 4 dan 5 Mei 2024. Dibintangi Jang Ki Yong dan Chun Woo Hee ini menjadi drama pengganti Queen of Tears di Netflix yang tayang setiap Sabtu dan Minggu hingga Juni mendatang.

Drama yang memiliki total 12 episode ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang sebelumnya dianugerahi kekuatan super unik, namun kehilangan kemampuan mereka akibat masalah-masalah modern. Seorang perempuan misterius datang ke keluarga mereka dan mengubah segalanya.



The Atypical Family merupakan drama romantis fantasi mengikuti keluarga yang pernah memiliki kekuatan supernatural, namun kehilangannya karena masalah yang tak terduga. Jang Ki Yong berperan sebagai Bok Gwi Joo, penjelajah waktu yang depresi. Dia pernah menjadi petugas pemadam kebakaran dengan energi positif, namun kini mengalami kesulitan menjalani hari-harinya.

Jang Ki Yong dalam drama The Atypical Family. Dok. JTBC

Meskipun Bok Gwi Joo memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu ke saat dia bahagia, dia kehilangan kebahagiaan dan kekuatan spesialnya karena sebuah kecelakaan yang tidak terduga. "Bok Gwi Joo mungkin tampak lesu dan acuh tak acuh terhadap segala hal, tapi dialah yang berusaha lebih keras dari siapa pun untuk mendapatkan kembali kebahagiaan," kata Jang Ki Yong.

Chun Woo Hee berperan sebagai Do Da Hae, seorang perempuan misterius yang muncul di depan keluarga Bok Gwi Joo. Seperti penyusup misterius, Do Da Hae akan membawa Bok Gwi Joo yang depresi ke dunia luar. "Do Da Hae adalah karakter yang bersembunyi di balik lapisan kepribadian," kata Chun Woo Hee.



Chun Woo He dalam drama Korea The Atypical Family. Dok. JTBC

Drama The Atypical Family juga akan fokus pada keluarga Bok masing-masing memiliki kekuatan super. Ibunya, Bok Man Heum (Go Doo Shim) tokoh kunci dalam keluarga Bok. Dia kehilangan kemampuan melihat masa depan setelah berjuang melawan insomnia. Suaminya, Eom Soon Gu (Oh Man Seok) merupakan satu-satunya anggota keluarga tanpa kekuatan supernatural.

Transformasi Claudia Kim di drama The Atypical Family. Foto: Instagram/@jtbcdrama

Claudia Kim berperan sebagai kakak Bok Gwi Joo, Bok Dong He. Dia kehilangan kemampuan terbangnya setelah berat badannya bertambah. Claudia Kim harus menjalani riasan khusus untuk sepenuhnya mewujudkan karakter tersebut. Terakhir, anak Bok Gwi Joo, Bok Yi Na (Park So Yi). Dia sebagai anggota keluarga Bok yang penuh rahasia.

“Semua aktor memberikan yang terbaik. Jang Ki Yong menampilkan akting yang cermat dan mendalam di setiap adegan, sementara Chun Woo Hee memerankan karakter yang selalu berubah dengan pesona yang tulus dan unik. Go Doo Shim meningkatkan kelengkapan karakternya dengan menyiapkan pakaian secara pribadi, dan akting Claudia Kim melampaui batas fisik dan emosional," kata sutradara The Atypical Family, Cho Hyun Tak.

