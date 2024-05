Profil Byun Baekhyun EXO, Anggota EXO dan Pemimpin Super M yang Menapaki 32 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Idol boy band asal Korea Selatan Byun Baekhyun EXO sedang merayakan pertambahan umurnya yang ke-32 tahun. Ia populer sebagai vokalis utama grup EXO. Kini ia sedang memimpin SuperM. Selain memiliki suara yang powerful, ia juga dikenal sebagai idol yang memiliki visual menawan dengan kepribadian ceria.

Sejak resmi melakukan debut pada 2012, Baekhyun telah tergabung dalam sub-unit EXO-K dan EXO-CBX, menjadi leader di grup SuperM, dan juga aktif berkarier solo. Tak hanya sebagai penyanyi, Baekhyun juga menjajal seni peran dengan membintangi beberapa proyek drama. Berikut profil dari Baekhyun.

Profil Baekhyun EXO

Dikutip dari dailysia, Byun Baekhyun lahir pada 6 Mei 1992 di Bucheon, Korea Selatan. Baekhyun telah menunjukkan minat yang mendalam dalam musik sejak usia muda. Bakatnya yang menonjol terlihat saat ia bergabung dengan S.M. Entertainment melalui audisi pada tahun 2011. Setelah melalui pelatihan intensif, ia menjadi salah satu dari dua belas anggota yang membentuk EXO, salah satu boy band terbesar dan paling berpengaruh di Korea Selatan dan di seluruh dunia.

Bersama EXO, ia berhasil mengepakkan sayap musik Korea Selatan hingga ke seluruh dunia. Baekhyun dikenal dengan vokal yang kuat dan penampilan panggung yang memukau. Ia merilis sejumlah album yang memecahkan rekor dan memenangkan berbagai penghargaan, termasuk Album of the Year di Melon Music Awards dan Album of the Year di Golden Disk Awards. Baekhyun juga dikenal sebagai bagian dari sub-unit EXO, EXO-CBX, yang merilis beberapa hits yang sukses.

Pada tahun 2019, Baekhyun ditunjuk sebagai pemimpin dari SuperM, sebuah grup proyek yang terdiri dari anggota dari beberapa grup boy band terkemuka di bawah naungan S.M. Entertainment. SuperM terdiri dari anggota dari EXO, SHINee, NCT, dan WayV. Sebagai pemimpin,

Selain sukses bersama EXO dan SuperM, Baekhyun juga telah mencapai kesuksesan besar sebagai artis solo. Album solonya telah memecahkan rekor penjualan dan memenangkan penghargaan di berbagai acara penghargaan musik. Di luar panggung, Baekhyun juga dikenal karena kontribusinya dalam berbagai kegiatan amal dan kampanye sosial. Ia menjadi inspirasi bagi jutaan penggemar di seluruh dunia tidak hanya karena bakatnya dalam musik, tetapi juga karena kepribadiannya yang rendah hati dan kedermawanannya.

Fakta-fakta seputar Baekhyun EXO

Dilansir dari Kprofiles, Baekhyun memiliki kegemaran adn hal yang tidak disukai oleh pria kelahiran 1992 ini.

Hobinya adalah Aikido, Piano, mendengarkan musik, menonton film, dan bernyanyi.

Makanan favorit Byun Baekhyun di antaranya adalah makanan Korea, makanan Jepang, makanan Cina, makanan Barat. Dia menyukai semua makanan, dia tidak membeda-bedakan.

Dia tidak suka mentimun. Suatu kali, ibunya menawarinya 5.000 won, sekitar 60 ribu jika dia makan mentimun. Tapi tetap saja, dia tidak bisa.

Warna favoritnya adalah hitam, abu-abu, putih.

Nomor favorit Baekhyun EXO adalah 48.

Jenis musik favoritnya R&B, pop, dan Punk Rock.

Jenis film favoritnya adalah SF, fantasi, dan aksi.

Dia suka bersosialisasi dan berteman dengan orang lain.

Baekhyun suka mengucapkan kkaepsong, yang diartikannya serupa dengan kata "sayang sekali".

KPROFILES | DAILYSIA

