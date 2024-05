Sinopsis dan Filmografi Pemain Trigger Warning, Film Thriller Hollywood Garapan Mouly Surya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Netfllix Trigger Warning akan direncanakan tayang pada Jumat 21 Juni 2024. Sejumlah artis beken Hollywod seperti Jessica Alba, Anthony Michael Hall dan Tone Bell membintangi film tersebut. Film ini ditulis oleh Josh Olson yang sebelumnya masuk nominasi Oscar pada tahun 2005 dengan mengangkat film dari novel berjudul A History Of Violence dan John Brancato yang pernah menggarap film fiksi ilmiah Bruce Willis pada tahun 2009. Siapa sangka dari deretan tokoh Hollywood yang tergabung, sosok perempuan asal Indonesia Mouly Surya menjadi pemimpin penggarapan dalam film tersebut. Film yang disutradarai Mouly Surya ini mengankat genre thriller aksi.

Film ini bercerita tentang seorang veteran mantan Komando Pasukan Khusus bernama Parker yang diperankan oleh Jessica Alba sekarang bekerja mewarisi bar kakeknya. Ia dihadapkan dengan dilema moral setelah menemukan kebenaran di balik kematian sang ayah yang mati secara tiba-tiba ketika ia sedang tugas di luar negeri.

Parker berusaha mencari tahu misteri di balik kematian ayahnya. Ketika itu ia terpaksa harus berhadapan dengan sekelompok geng kekerasan yang merjalela di kampungnya. Ia dibantu juga oleh rekan operasinya Spider yang diperankan oleh Tone Bell dan Mike yang diperankan oleh Gabriel Baso.

Filmografi Beberapa Pemain Trigger Warning

1. Jessica Alba

Jessica Alba bukan baru pertama bermain dalam film aksi. Sebelumnya ia ikut berperan dalam film Fantastic Four, Sin City, dan drama LA’s Finest. Dalam film Fantastic Four dan Sin City akting Alba banyak dipuji dan semakin melejitkan popularitasnya.

2. Gabriel Basso

Pada tahun 2020 Basso juga bermain dalam film Netflix berjudul Hillbeli Elegy. Namun, yang jadi film terkenalnya ialah kala ia membintangi serial thriller Netflix The Night Agent yang berperan sebagai Peter Sutherland.

3. Anthony Michael Hall

Anthony merupakan aktor senior yang telah memulai debutnya melalui film genre komedi pada tahun 80-an. Beberapa judul yang pernah ia bintangi seperti Weird Science dan The Breakfast Club. Selain itu, ia juga membintangi film Netflix War Machine pada tahun 2017.

4. Mark Webber

Dalam film Trigger Warning ia berperan sebagai Jesse Swan. Webber juga dikenal melalui perannya sebagai Stephen Stills dalam Scott Pilgrim vs.

Filmografi Sutradara Trigger Warning, Mouly Surya

Mouly Surya terkenal dengan filmnya yang berjudul Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak, yang membawa tiket bagi perfilman Indonesia di nominasi Oscar pada tahun 2017. Selain itu, ia juga menyutradarai beberapa judul film seperti Merah itu Cinta, Kambing Jantan, Wee See You Jakarta, Perang Kota, Fiksi dan What They Don’t Talk About When They Talk About Love. Pada tahun 2008 ia memperoleh penghargaan sebagai sutradara terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia dengan judul film Fiksi.

