Konser B.I di Jakarta 15 Juni 2024: Harga Tiket dan Benefitnya

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Korea Selatan, Kim Han Bin yang memiliki nama panggung B.I akan menggelar konser di Jakarta pada Sabtu, 15 Juni 2024. Acara bertajuk B.I 2024 Tour "Hype Up" in Jakarta yang dipersembahkan oleh Viu itu akan berlokasi di The Kasablanka Hall pukul 19.00 WIB.

B.I siap kembali memikat penggemar di Indonesia dengan penampilan live dan diskografi artistik yang memukau. Para penonton nantinya dapat menikmati pengalaman eksklusif yang membuat konser ini tak terlupakan.

"Bersiaplah untuk malam pertunjukan spektakuler dan interaksi langsung dengan B.I yang menjanjikan pengalaman tak terlupakan. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini bersama salah satu bintang paling bersinar di Korea Selatan," kata Viu dalam pengumuman yang diterima Tempo pada Senin, 6 Mei 2024.



Harga Tiket Konser B.I dan Benefitnya

Tiket konser B.I di Jakarta dijual mulai Rp 1.350.000 hingga Rp 2.750.000. Penjualan tiket General Sales sudah dibuka sejak Ahad, 5 Mei 2024 pukul 10.00 WIB melalui Loket.com.

Konser ini juga menyajikan kesempatan berfoto, sesi hi-touch, akses soundcheck, dan merchandise acara eksklusif seperti tiket suvenir, poster resmi, ID pertunjukan, dan lanyard. Selain itu, penggemar yang beruntung akan memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah edisi terbatas, seperti album dan poster bertanda tangan melalui undian, sehingga meningkatkan pengalaman konser.

Berikut harga tiket dan benefit konser B.I 2024 Tour "Hype Up" in Jakarta:

HYPE ZONE: Rp 2.750.000

- Grup foto 20:1

- Sesi hi-touch

- Soundcheck

- Album bertanda tangan (50 orang)

- Poster bertanda tangan (50 orang)

- Tiket suvenir

- Poster resmi

- ID pertunjukan dan lanyard

UP ZONE: Rp 1.850.000

- Soundcheck

- Poster bertanda tangan (50 orang)

- Merchandise acara eksklusif

- Tiket suvenir

- Poster resmi

- ID pertunjukan dan lanyard

GA ZONE: Rp 1.350.000

- Tiket suvenir

- Poster resmi

Seluruh kategori standing atau berdiri dan akan ada nomor antrean, dicantumkan dalam email konfirmasi yang diterima setelah pembelian tiket selesai. Sesi soundcheck akan dilakukan sebelum pertunjukan dimulai. Sesi foto grup dan hi-touch akan berlangsung setelah pertunjukan berakhir.

Setelah merilis album terbaru, Love or Loved Part 2, dan mini album berbahasa Jepang yang sukses, B.I telah dikenal secara global hingga tampil dalam berbagai festival musik bergengsi. Kepribadiannya yang tulus membuatnya dicintai para penggemar di seluruh dunia, dan selalu menciptakan momen-momen yang tak terlupakan selama pertunjukannya.

B.I 2024 Tour "Hype Up" in Jakarta sendiri diselenggarakan oleh Viu Screamdates Indonesia dan diproduksi oleh Three Angles Production.

