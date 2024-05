Pernah Disebut Penyanyi yang Buruk, Sakura LE SSERAFIM: Itu Sangat Menyakitkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota girl group K-pop LE SSERAFIM, Sakura pernah mengaku kerap mendapat kritik pedas sampai disebut sebagai penyanyi yang buruk. Menanggapi komentar tersebut, perempuan yang sudah menghabiskan 10 tahun sebagai idola Jepang itu mengaku sakit hati.

"Banyak orang mengatakan bahwa saya adalah penyanyi yang buruk. Saat mendengarnya, saya sungguh terluka. Sangat sulit bahkan untuk masuk ke ruang rekaman," kata Sakura dengan suara bergetar, dalam episode 2 film dokumenter LE SSERAFIM, The World Is My Oyster yang diunggah di kanal YouTube HYBE LABELS pada 17 September 2022.

Komentar kasar tersebut bahkan membuat Sakura ingin membatasi keterlibatannya dalam lagu grup tersebut. "Saya mendengar semua bagiannya terbagi. Pada dasarnya itulah yang saya dengar. Saat itulah saya mulai berpikir, 'saya tidak ingin banyak baris dalam lagu'," katanya.

LE SSERAFIM di Coachella 2024

Pernyataan Sakura itu kembali menjadi sorotan setelah penampilan LE SSERAFIM di Coachella Valley Music and Arts Festival 2024 bulan lalu. Penampilan mereka di festival musik terbesar di Amerika Serikat itu menuai banyak hujatan karena kemampuan vokal anggota LE SSERAFIM tidak memadai.

Sakura LE SSERAFIM buka suara memberikan tanggapan dengan mengatakan bahwa penampilan perdana mereka di Coachella merupakan usaha terbaik yang telah diberikan oleh para anggota. "Bagi sebagian orang, ini mungkin tampak belum matang, namun tidak ada seorang pun yang sempurna untuk semua orang, dan merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa, di antara semua tahapan yang telah kami tunjukkan, ini adalah yang terbaik. Itu sebabnya saya sangat bersemangat untuk menjadi tim yang lebih baik, dan saya sangat ingin bekerja lebih keras lagi," tulis Sakura di Weverse pada Senin, 15 April 2024.

Sakura LE SSERAFIM Berusaha Keras

Kembali ke video lawasnya 2 tahun lalu, Sakura akhirnya memilih untuk tidak membiarkan pendapat orang lain menghalanginya. Dia tersenyum ketika menyatakan akan melakukan yang terbaik untuk mengatasinya. "Kali ini, aku benar-benar tidak ingin melarikan diri. Saya sangat ingin bekerja keras," katanya.

Sakura terus mengejar mimpinya bahkan setelah menjadi bagian dari grup terkenal AKB48. Dia tidak membiarkan siapa pun menghalanginya untuk menjadi idola seperti yang diimpikannya.

Saat ini, Sakura LE SSERAFIM sedang rehat dari aktivitasnya di dunia hiburan karena alasan kesehatan. LE SSERAFIM pertama kali mengumumkan hal tersebut melalui situs resmi Jepang mereka bahwa Sakura akan absen dalam acara video call pada Sabtu, 27 April 2024 lalu. "Karena kesehatan fisiknya yang memburuk, Sakura tidak akan berpartisipasi dalam acara khusus online nomor seri 'EASY' yang dijadwalkan hari ini,” tulis mereka.

