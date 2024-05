Makin Populer Berkat Lovely Runner, Byeon Woo Seok Diserbu Fans di JIFF

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Popularitas Byeon Woo Seok semakin menanjak setelah membintangi drama Lovely Runner sebagai pemeran utama. Terbukti ketika menghadiri sebuah acara di Jeonju International Film Festival (JIFF) ke-25 pada Sabtu, 4 Mei 2024, penggemar Byeon Woo Seok memadati area acara sampai lokasinya dipindahkan supaya bisa menampung lebih banyak orang.

Acara bincang-bincang tersebut seharusnya hanya ditargetkan untuk sekitar 200 peserta saja, namuna ada lebih dari 900 penggemar Byeon Woo Seok yang hadir. Saat tampil di acara tersebut, Byeon Woo Seok dibuat kewalahan dengan banyaknya penggemar yang datang menemuinya.



"Sebenarnya, tidak banyak kesempatan bagi kita untuk berkomunikasi dalam jarak sedekat itu. Jadi untuk bisa datang ke Jeonju, ke tempat yang indah ini, dan berbicara dengan kalian, dan melihat kalian dari dekat... Aku tidak bisa bicara sekarang karena aku sangat gugup," kata Byeon Woo Seok saat diminta untuk menyapa penonton yang hadir.

Lawan main Kim Hye Yoon di Lovely Runner itu diam sejenak sambil menarik napas sebelum akhirnya bicara kembali. "Aku merasa ada ruang yang disiapkan bagi kita untuk berbicara satu sama lain dalam jarak dekat di sini, jadi aku sangat bersyukur dan bersemangat, dan aky berharap kita semua dapat menikmati saat ini," katanya.

Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok dalam poster drama Lovely Runner. Dok. Vidio

Aktor 32 tahun itu kemudian ditanya mengenai popularitasnya yang semakin meningkat berkat Lovely Runner. Byeon Woo Seok sempat tidak fokus setelah dia bertatap muka dengan begitu banyak penggemarnya.

"Saya masih sangat bingung, dan saya sangat kagum dan bersyukur karena begitu banyak orang yang datang hari ini," katanya. Saat para penggemar mulai menghujaninya dengan sorak-sorai, Byeon Woo Seok berkata, "Tunggu, aku lupa pertanyaan apa itu."

Byeon Woo Seok Tanggapi Popularitas Lovely Runner



Setelah itu, barulah Byeon Woo Seok menjawab pertanyaan dan mengungkapkan rasa syukurnya karena drama Lovely Runner bisa disukai oleh banyak orang. Dia telah bekerja keras memerankan karakter Ryu Sun Jae di drama yang tayang setiap Senin dan Selasa itu.

"Tentu saja, aku berusaha melakukan yang terbaik di setiap produksi yang aku ikuti. Produksi ini juga merupakan salah satu produksi di mana aku berusaha bekerja keras karena aku sangat menyukai karakter tersebut, jadi aku sangat bersyukur dan kagum karena begitu banyak orang menyukai drama ini," katanya.

Tayang sejak Senin, 8 April 2024, Lovely Runner telah menduduki peringkat No. 2 dalam daftar drama paling menarik di pekan pertama Mei 2024, menurut Good Data Corporation. Para pemainnya juga masuk dalam daftar aktor paling menarik. Byeon Woo Seok dan Kim Hye Yoon mempertahankan posisi masing-masing di No. 3 dan No. 4, sementara Song Geon Hee naik ke No. 6.

ALLKPOP | SOOMPI

