Billie Eilish Pecahkan Rekor Anak Muda yang Menyabet Piala Oscar, Ini Profilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish mencatat sejarah sebagai orang termuda yang pernah memenangi dua Oscar. Dikutip dari Hindustan Times, ia memecahkan rekor yang telah berlangsung selama 87 tahun. Bersama saudaranya, Finneas O'Connell, mereka memenangi dua kategori Lagu Terbaik untuk lagu What Was I Made For?, yang merupakan lagu asli dari film Barbie karya Greta Gerwig. Billie pun membawakan lagu ini selama acara penghargaan tersebut.

Dalam usia 22 tahun, Billie meraih Oscar 2024 keduanya, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang Luise Rainer selama 87 tahun. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang terpengaruh oleh film dan menyatakan perasaannya yang terhormat dan beruntung atas prestasinya.

Sebelumnya, Billie dan Finneas telah memenangi penghargaan untuk Lagu Asli Terbaik pada 2021 untuk lagu No Time to Die dari film James Bond dengan nama yang sama. Pada Oscar tahun ini, Billie dinominasikan untuk lagu What Was I Made For? dari film Barbie, mengalahkan nominasi lainnya yang juga berasal dari film yang sama, termasuk lagu I'm Just Ken yang ditulis oleh Mark Ronson dan Andrew Wyatt sebagai persembahan hati kepada Ryan Gosling.

Siapa sebenarnya Billie Eilish

Selebritas, termasuk musisi Billie Eilish dan Finneas O’Connell, bintang Poor Things Mark Ruffalo, dan komedian Ramy Youssef, mengenakan pin merah di Academy Awards ke-96 untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Pin merah tersebut didistribusikan oleh Artists4Ceasefire, sebuah kelompok selebritas dan anggota industri hiburan yang secara kolektif menandatangani sebuah surat pada akhir Oktober yang meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk meminta gencatan senjata dan pembebasan tawanan di Gaza.

"Pin ini melambangkan dukungan kolektif untuk gencatan senjata yang segera dan permanen, pembebasan semua sandera dan pengiriman bantuan kemanusiaan yang mendesak untuk warga sipil di Gaza," kata Artists4Ceasefire dalam sebuah siaran pers.

Selain menarik perhatian karena menjuarai Piala Oscar dan seruan perdamaian yang ia lontarkan, Billie Eilish sendiri terkenal dengan karyanya yang mendunia.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, atau yang lebih dikenal dengan Billie Eilish, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu muda berbakat asal Amerika Serikat. Lahir pada 18 Desember 2001, ia berhasil menjadi sensasi global dengan lagu-lagunya yang bernuansa gelap, unik, dan penuh pemberontakan.

Debut yang berhasil

Dilansir dari laman Biography, bakat Billie terasah sejak dini. Ia dan kakaknya, Finneas O'Connell, yang juga seorang musisi, mulai berkolaborasi menulis dan memproduksi lagu di usia remaja. Lagu Ocean Eyes, ditulis dan diproduksi oleh Finneas, menjadi awal mula ketenaran Billie di tahun 2015. Lagu ini viral di platform audio streaming dan menuai perhatian publik. Pada tahun 2017, Billie merilis debut EP (Extended Play) berjudul Don't Smile at Me. EP ini menuai sukses komersial, memuncaki tangga lagu di berbagai negara.

Billie selalu tampill unik

Billie dikenal dengan genre musik pop yang gelap dan bernuansa alternatif. Lirik lagunya sering kali menyentuh tema-tema dewasa seperti depresi, kegelisahan, dan hubungan yang rumit. Penampilannya di atas panggung pun tak kalah unik. Ia kerap mengenakan busana oversized yang longgar dan menutupi sebagian besar tubuhnya. Gaya ini menjadi ciri khasnya dan merepresentasikan karakter pemberontak yang diusung dalam musiknya.

Puncak Kesuksesan dan rekor yang diraih

Album debut Billie, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? yang dirilis pada tahun 2019, meledak dan menjadi nomor satu di berbagai tangga lagu dunia. Selain itu, single Bad Guy dari album ini menjadi lagu pertamanya yang memuncaki tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

Di ajang Grammy Awards 2020, Billie mencetak sejarah dengan menjadi artis termuda yang pernah memenangkan penghargaan di empat kategori utama: Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year, dan Album of the Year.

Billie Eilish tak hanya dikenal sebagai musisi. Ia juga menjadi model dan pernah menjadi model untuk brand fashion ternama.

Aktif menyuarakan isu-isu sosial seperti perubahan iklim dan kesehatan mental

Billie Eilish adalah sosok yang mendobrak industri musik dengan karya-karyanya yang fresh dan penuh pesan. Ia telah membuktikan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan dan membawa pengaruh di dunia.

