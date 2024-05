Bukan Filmapik, Ini 12 Daftar Tempat Nonton Film Legal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menonton film dapat menjadi salah satu cara untuk mengisi waktu luang dengan menyenangkan. Saat ini, ada banyak layanan streaming film yang menyediakan berbagai koleksi film terbaru dan eksklusif secara online.

Namun sayangnya, masih banyak orang yang menggunakan situs ilegal, seperti Filmapik, untuk menonton film.

Situs ilegal itu berbahaya karena memiliki banyak dampak risiko untuk penggunanya. Salah satunya adalah ancaman virus dan malware yang mungkin menyerang perangkat pengguna.

Selain itu, menonton dari layanan yang tidak resmi juga merupakan tindakan yang tidak menghargai para pembuat film.

Berikut ini 12 tempat nonton film legal, bukan di Filmapik. Simak rangkuman informasi selengkapnya di bawah ini.

Daftar Tempat Nonton Film Legal

1. Bioskop Online

Tempat nonton film legal yang pertama adalah Bioskop Online. Situs streaming ini pertama kali dirilis pada 2021 lalu, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan membuat seluruh bioskop ditutup dan tidak boleh beroperasi.

Bioskop Online memberikan layanan menonton film untuk masyarakat tanpa harus pergi ke bioskop.

Film yang disajikan pun eksklusif dan tidak ada di platform lain. Anda bisa mengakses platform ini dengan mengunjungi situs resmi Bioskop Online melalui bioskoponline.com dengan sistem pembayaran seperti bioskop pada umumnya.

2. Netflix

Netflix adalah salah satu tempat nonton film legal yang banyak digunakan pecinta film di seluruh dunia. Pilihan yang dihadirkan dalam platform ini pun bervariasi, mulai dari film Indonesia, Hollywood, Korea, India, dan berbagai series atau drama internasional dari banyak negara.

Aplikasi ini juga dapat diakses melalui ponsel, komputer, hinggan TV dengan paket berbayar mulai Rp54.000 per bulan.

3. Viu

Viu menjadi salah satu aplikasi streaming film yang banyak digandrungi masyarakat karena memiliki film yang eksklusif.

Anda juga dapat menyaksikan film yang ada dalam aplikasi Viu melalui laman viu.com secara gratis. Selain itu, jika Anda ingin agar menonton film tanpa diselingi iklan, Anda dapat berlangganan Viu Premium dengan membayar sekitar Rp30.000 per bulan.

4. Vidio

Tempat nonton film legal yang satu ini menyediakan banyak film dari berbagai negara, mulai dari film lokal, Hollywood, hingga Asia seperti Korea, China, dan Thailand. Selain itu, Vidio juga memiliki seri original tersendiri yang tidak ada di platform lain.

Tak sampai disitu, aplikasi streaming ini juga memungkinkan penggunanya untuk menonton acara-acara lain. Seperti sinetron televisi, animasi, live concert dari artis ternama, siaran pertandingan bola basket, sepak bola, dan masih banyak yang lainnya.

5. Disney Hotstar

Aplikasi streaming film yang satu ini banyak menyediakan film dan serial dari rumah produksi ternama, Disney, Marvel, hingga Pixar.

Tak hanya itu, film dan series dari berbagai negara pun ada dalam aplikasi ini, termasuk film dan series lokal Indonesia. Untuk berlangganan Disney+ Hotstar, Anda cukup merogoh kocek dari Rp65.000 per bulan hingga Rp 50.000 per tahun.

6. CatchPlay+

Jika ingin menonton film yang belum lama dirilis di bioskop, Anda dapat menontonnya secara online dan legal di platform streaming CatchPlay+.

Beberapa film baru yang sudah ada di situs ini adalah Godzilla vs Kong, Wonka, Barbie, Oppenheimer, dan Migration.

Selain film-film Hollywood, ada juga film Indonesia, Korea, Jepang, dan berbagai series populer. Mulai dari series Harry Potter, Spider-Man, animasi kartun, dan anime.

Anda dapat berlangganan premium dengan harga mulai dari Rp45.000 per bulan untuk mengakses berbagai fitur eksklusif.

7. Prime Video

Aplikasi yang satu ini menyajikan berbagai serial, film, dan olahraga dari berbagai negara. Tak hanya itu, Prime Video juga memiliki akses untuk mendapatkan konten-konten dari Amazon Originals, seperti The Rings of Power dan The Consultant.

Selain film Hollywood dan drama Asia, Prime Video juga menyajikan film-film terbaru Indonesia, seperti Miracle in Cell No. 7, Qodrat, Srimulat, hingga KKN di Desa Penari versi extended.

8. WeTV

Bukan di Filmapik, tempat nonton film legal selanjutnya adalah WeTV. Platform streaming ini juga menyediakan banyak tontonan populer dari berbagai negara. Mulai dari serial drama Asia, variety show, drama Korea, hingga anime.

Selain itu, WeTV ini juga memiliki serial drama Indonesia original buatan anak bangsa. Salah satu serial original WeTV Indonesia yang sempat viral adalah Layangan Putus dan Dikta dan Hukum.

9. iQIYI

Bagi Anda yang menyukai film-film China, iQIYI adalah tempat nonton film legal yang cocok untuk dikunjungi.

Pasalnya, aplikasi yang bermarkas di Beijing ini memiliki banyak koleksi film, drama, hingga variety show China.

Selain itu, ada juga sejumlah film dan drama Korea yang dapat disaksikan di aplikasi ini. Seperti Midnight Runners, On Your Wedding Day, dan Dr. Cheon. Ada juga beberapa koleksi anime Jepang, seperti One Piece, Demon Slayer, Jujutsun Kaisen, dan Attack on Titan.

10. Viki

Aplikasi asal California, Amerika Serikat ini menyajikan banyak film dan drama yang dapat diakses secara legal, mulai dari gratis hingga berlangganan.

Film-film dan drama itu umumnya berasal dari Korea, Jepang, China, Taiwan, dan Thailand. Adapun beberapa film yang tayang di Viki, seperti The Fate of Swordsman, 2037, The Roundup, dan Special Delivery.

11. Iflix

Berpusat di Malaysia, situs ini menyediakan berbagai jenis tontonan, mulai dari film Korea, Indonesia, China, box office, drama, series, hingga tayangan khusus anak-anak. Bahkan, Iflix memberikan akses gratis untuk beberapa kontennya bagi pengguna baru.

Beberapa film yang tayang di Iflix adalah Si manis Jembatan Ancol, Mendadak Kaya, A Taxi Driver, dan Along with the Gods: The Last 49 Days,

12. HBO Go

Jangan di Filmapik, tempat nonton film legal yang selanjutnya adalah HBO Go. Melalui aplikasi ini, Anda dapat menikmati tayangan dari HBO Original, HBO Asia Original, Hollywood, hingga film-film populer lainnya.

Adapun harga berlangganan HBO Go ini mulai dari Rp60.000 per bulan dengan akses gratis selama 7 hari bagi pengguna baru.

RADEN PUTRI

