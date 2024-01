Jadwal Fan Meeting Yoona di Jakarta Dimajukan ke 3 Maret 2024, Catat Lokasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SM Entertainment kembali mengumumkan jadwal baru fan meeting Yoona SNSD di Jakarta. Jadwal fan meeting bertajuk Yoona Fan Meeting Tour : Yoonite di Jakarta berubah, dari yang semula dijadwalkan pada 29 Maret menjadi Ahad, 3 Maret 2024.

Kabar dimajukannya jadwal ini diumumkan dalam poster yang diunggah lewat akun Instagram resmi @limyoona__official pada Jumat, 19 Januari 2024. Dari foto tersebut, Jakarta menjadi destinasi terakhir tujuan tur fan meeting Yoona di Asia pada 2024 dengan catatan "Updated" di tanggal yang baru.

"The dates and venue for the Yoona Fan Meeting Tour: Yoonite in Jakarta have been changed. Detailed information about the performance will be announced through the local promoter," atau yang artinya, "Tanggal dan tempat untuk Fan Meeting Tur Yoona: Yoonite di Jakarta telah berubah. Informasi detail mengenai pertunjukan akan diumumkan melalui promotor lokal," tulis @limyoona__official.

Lokasi Fan Meeting Yoona di Jakarta

Bestie Entertainment sebagai promotor mengumumkan lokasi fan meeting Yoona di Jakarta adalah Beach City International Stadium, Ancol. Acara pada Ahad, 3 Maret 2024 akan dimulai pukul 15.00 WIB. Namun perihal harga tiket, promotor belum mengumumkannya hingga hari ini.

Yoonite merupakan fan meeting Yoona secara individu untuk pertama kalinya menyapa penggamar Tanah Air di Jakarta. Selain datang dengan grupnya, SNSD, artis multi talenta ini pernah menghadiri fan meeting di Jakarta pada awal 2019 sebagai brand ambassador dari salah satu produk skincare.

Jadwal Dimajukan Diduga karena Puasa dan Paskah

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tur fan meeting Asia Yoona sudah dimulai pada 6 dan 7 Januari 2024 dengan kota pertama di Seoul, Korea Selatan. Walau tidak ada alasan khusus mengapa pihak agensi, SM Entertainement memajukan jadwal, tapi para penggemar banyak yang berspekulasi karena akhir Maret bertepatan dengan puasa dan Jumat Agung mendekati Paskah.

"Yeayy before ramadhan, tanggal 29 itu Ramadhan dan good friday easter, jadi waktunya enggak tepat sih. Pasti banyak yang skip kalau di tanggal itu. Baguslah maju," tulis penggemar @him*** di Instagram. "Finally before Ramadhan, will see you in Jakarta," tulis @qua***.

Pilihan Editor: Yoona Kembali Perbarui Kontrak dengan SM Entertainment di Tahun ke-18