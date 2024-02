Tepati Janji kepada Penggemar EXO Gelar Fan Meeting 14 April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - EXO menepati janjinya kepada penggemar tetap melanjutkan aktivitas sebagai grup. Meski beberapa anggotanya membentuk label independen. Mereka akan menggelar fan meeting pada April 2024.

SM Entertainment, agensi yang menaungi EXO, mengumumkan tentang fan meeting pada Senin, 26 Februari 2024. Fan meeting itu diberi judul 2024 EXO Fan Meeting: One.

Fan meeting akan digelar pada 14 April 2024 di Inspire Arena, Yeongjongdo, Incheon, Korea Selatan. Acara temu penggemas khusus ini akan digelar sebanyak dua sesi. Sesi pertama pada pukul 2 siang dan sesi kedua pada pukul 7 malam.

Acara ini diadakan satu tahun setelah fan meeting EXO Clock pada tahun lalu. Tentu tidak semua anggota akan menghabiskan waktu bersama EXO-L (basis pengemar EXO). Karena Kai dan Sehun sedang menjalani wajib militer. Jadi hanya leader Suho, Xiumin, Baekhyun, Chen, Chanyeol, dan D.O., yang akan menghibur EXO-L.

Tiket pra-penjualan untuk fan meeting ini akan diadakan untuk anggota klub penggemar resmi EXO, EXO-L, 4 Maret 2024 pukul 8 malam melalui situs reservasi Internet Melon Ticket. Sedangkan penjualan tiket umum akan dibuka pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 8 malam.

Pencapaian EXO

EXO membuktikan popularitas global mereka di tengah kontroversi beberapa anggotanya yang memutuskan kontrak dengan SM Entertainment. Album full ketujuh EXIST, berhasil meraih penjualan terbanyak pada Juli tahun lalu.

Tahun lalu, lagu First Snow EXO, menduduki posisi puncak tanggal lagu Melon Top 100. Lagu bergenre pop balad bertema Natal ini dari album spesial Miracles in December. First Snow menceritakan pertemuan kembali dengan orang yang dicintai di hari pertama bersalju dan merayakan liburan bersama.

Baru-baru ini video musik Love Shot mencapai 600 juta penanyangan di YouTube. Tepatnya pada tanggal 25 Februari sekitar pukul 5:50 pagi waktu Korea Selatan. Hal ini juga menandakan video musik grup pertama yang mencapai prestasi tersebut.

Love Shot dirilis pada 13 Desember 2018. Lagu tersebut membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun, 2 bulan, dan 11 hari untuk mencapai angka 600 juta penayangan.

