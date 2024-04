Tinggi Peminat, Lokasi Konser Radwimps Pindah dari BCIS Ancol ke JCC Senayan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Radwimps di Jakarta yang dijadwalkan pada Ahad, 19 Mei 2024 resmi berpindah lokasi untuk mengakomodasi permintaan besar dari para penggemarnya di Indonesia. Band rock asal Jepang itu mengumumkan pemindahan lokasi konser dari Beach City International Stadium (BCIS), Ancol ke Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

“Tempat di Jakarta telah diubah menjadi Jakarta Convention Center Exhibition Hall B untuk RADWIMPS WORLD TOUR 19 Mei 2024 'The way you yawn, and the outcry of Peace' untuk mengakomodasi tingginya permintaan akan lokasi yang lebih nyaman!” tulis Radwimps di Instagram pada Jumat, 26 April 2024.

Tiket yang sudah dibeli masih dapat digunakan dan semua pemegang tiket akan segera mendapatkan email mengenai informasi lebih lanjut dari PK Entertainment dan SOZO sebagai pihak promotor.



Toaka Jadi Bintang Tamu Konser Radwimps

Beberapa hari lalu, Radwimps mengumumkan bahwa penyanyi Jepang Toaka yang bernyanyi di lagu "Suzume" juga akan bergabung sebagai bintang tamu dalam rangkaian tur Asia mereka, termasuk di Jakarta mendatang.

Radwimps berkolaborasi dengan komposer musik Kazuma Jinnouchi untuk menciptakan soundtrack dan scoring film Suzume yang disutradarai oleh Makoto Shinkai. Toaka awalnya mengikuti audisi untuk bernyanyi di salah satu lagu yang ditulis oleh Radwimps untuk film tersebut. Ternyata Toaka pun terpilih dan suara indahnya pun mewarnai lagu “Suzume” di album soundtrack film itu.



Tiket konser Radwimps bertajuk The way you yawn, and the outcry of Peace di Jakarta sudah dijual mulai Senin, 4 Maret 2024 melalui situs resmi www.radwimpsinjakarta2024.com. Terdapat empat kategori tiket, yaitu Festival Upgrade Package, Festival, Tribune A, dan Tribune B. Untuk Tribune A dan B seharga Rp 1.350.000 sudah habis terjual atau sold out.

Sementara Festival Upgrade Package dan Festival masih bisa dibeli dengan harga masing-masing Rp 2.000.000 dan Rp 1.500.000. Harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah 10 persen, biaya platform 5 persen dan biaya kenyamanan.

Melihat antusiasme para pendengarnya di banyak negara dan juga tiket konser yang terjual habis tahun lalu, Radwimps memutuskan kembali ke Indonesia untuk tampil di hadapan para penggemar setianya yang pada Juli tahun lalu belum sempat menyaksikan mereka tampil di atas panggung.

