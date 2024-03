Mengenal Lany, Grup Musik Amerika yang akan Konser di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik pop Amerika Serikat, Lany akan berkunjung ke Indonesia dalam tur konser dunia A Beautiful Blur: The Word Tour di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada 9 Oktober 2024.

“Asia, kami akan membawa tur konser dunia “A Beautiful Blur” untuk kalian bulan September dan Oktober tahun ini,” tulis Lany melalui media sosial mereka, Selasa,5 Maret 2024, dikutip Antara. Tiket pre-sale akan dibuka pada 11 Maret 2024, pukul 10:00 waktu setempat di situs web thisislany.com/tour.

Lany ke Indonesia

Sebelumnya pada 9 November 2022, lagu I Don’t Wanna Love You Anymore milik Lany telah terdengar di Indonesia melalui konser bertajuk Remember Asia Tour 2022 di Indonesia Convention Center atau ICE BSD, Tangerang Selatan.

Lany terdiri atas tiga orang, yaitu Paul Jason Klein sebagai vokalis, pemain kibor dan gitar, Jake Clifford Goss drummer dan sampling pad. Les Priest yang bermain kibor dan gitar.

Band yang berawal dari SoundCloud ini dibentuk pada 2014 tanpa dukungan label atau indie. Lany berhasil mengebrak industri musik dunia setelah meluncurkan lagu pamungkas mereka yakni, ILYSB yang membawa nama mereka akhirnya semakin dikenal.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lany merilis album debut mereka pada 30 Juni 2017. Album tersebut didukung dengan lagu Good Girls, It Was Love, The Breakup, 13.

Lany identik dengan lagu-lagunya yang menggambarkan cinta dan hubungan, hal ini membawanya makin dekat dengan realitas hidup para pendengar. Sampai sekarang, Lany terus memperkenalkan musiknya ke negara-negara di luar Amerika.

Tur konser A Beautiful Blur: The World Tour di Asia, Lany akan mengunjungi sejumlah negara lainnya, yakni Singapura, Kuala Lumpur (Malaysia), Tokyo dan Osaka (Jepang), Seoul (Korea Selatan), Hong Kong, Kaohsiung, Bangkok (Thailand), Jakarta (Indonesia), Manila dan Cebu (Filipina).

Pembaruan mengenai A Beautiful Blur: The World Tour di Indonesia kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa waktu ke depan. Lany menggelar tur konser A Beautiful Blur: The World Tour di sejumlah negara, antara lain tur Amerika Serikat, Eropa, Australia mulai Maret hingga Agustus 2024. Setelah itu, tur konser Lany akan berlanjut ke kawasan Asia, termasuk Indonesia pada Oktober.

FIRA PRAMESWARI | ANTARA

Pilihan Editor: LANY dan Rain Batal Manggung di Jakarta Bulan Ini, Imbas XYZ Festival 2023 Ditunda