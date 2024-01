Film Biopik Oppenheimer Borong 5 Piala Golden Globe Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film yang disutradarai oleh Christopher Nolan, Oppenheimer, berhasil meraih sejumlah piala bergengsi dalam ajang penghargaan Golden Globe Awards ke-81 pada 7 Januari 2024.

Film ini mengisahkan kehidupan ilmuwan fisika teoretis J. Robert Oppenheimer, yang terkenal karena perannya dalam pengembangan bom atom selama Perang Dunia II.

Oppenheimer berhasil memenangkan beberapa kategori di Golden Globe Awards 2024, termasuk Best Director untuk Christopher Nolan.

Christopher Nolan, sutradara yang dikenal dengan karya-karyanya yang inovatif dan visual yang memukau, menerima penghargaan Best Director atas keberhasilannya dalam menghadirkan kisah Oppenheimer dengan penuh kekuatan dan emosi.

Dari 8 nominasi yang diikuti, Film Oppenheimer berhasil memenangkan 5 penghargaan dalam Golden Globe Awards 2024.

Oppenheimer berhasil menyabet kemenangan di beragam kategori, seperti film terbaik genre drama, sutradara terbaik, aktor terbaik, aktor pendukung terbaik, hingga kategori score orisinal terbaik.

Sutradara terbaik Christopher Nolan mengakui terakhir kali dia menerima Golden Globe, pada atas nama mendiang Heath Ledger untuk The Dark Knight.

Berikut beberapa piala penghargaan yang diraih Oppenheimer:

Best Motion Picture, (Drama)

Oppenheimer

Best Performance by an Actor in a Motion Picture (Drama)

Cillian Murphy, Oppenheimer

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture

Robert Downey Jr, Oppenheimer

Best Director, Motion Picture

Christopher Nolan, Oppenheimer

Best Original Score, Motion Picture

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Sedangkan untuk tiga kategori Oppenheimer yang masuk nominasi tapi tidak berkesempatan menang diantaranya:

Cinematic and Box Office Achievement

Best Screenplay - Motion Picture

Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in any Motion Picture

Kemenangan Oppenheimer dalam beberapa kategori di Golden Globe Awards 2024 membuktikan sebagai salah satu film terbaik tahun dan memberikan kontribusi besar bagi industri perfilman.

