Cillian Murphy Menang Oscar 2024, Ini Profil Pemeran Scarecrow hingga Joshua Oppenheimer

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran utama Joshua Oppenheimer dalam film Oppenheimer Cillian Murphy berhasil meraih penghargaan Academy Awards ke-96 sebagai Best Actor pada 10 Maret 2024. Penghargaan itu menjadi yang pertama bagi Cillian Murphy sekaligus pertama kalinya ia masuk dalam nominasi Best Actor.

“Terima kasih kepada Academy. Chris Nolan dan Emma Thomas, ini telah menjadi perjalanan paling liar, paling membangkitkan semangat, paling memuaskan secara kreatif yang telah kalian ajak saya dalam dua puluh tahun terakhir - saya berutang kepada kalian lebih dari yang bisa saya katakan. Terima kasih banyak,” kata Cillian dalam pidato penghargaannya di ajang Piala Oscar 2024.

Profil Cillian Murphy

Dilansir dari IMDb, Cillian Murphy lahir di Irlandia pada 25 Mei 1976 sebagai anak tertua dari Brendan Murphy, seorang dosen, dan ibunya yang bekerja sebagai guru bahasa Prancis.

Meskipun sempat kuliah di Universitas College Cork, ia tidak melanjutkan studinya dan memilih untuk bergabung dengan kelompok teater Corcadorca Theater Company di Cork, Irlandia.

Karier aktingnya dimulai dari teater sebelum beralih ke film. Debut filmnya berjudul Disco Pigs pada 2001. Namanya mulai dikenal luas setelah memerankan Jim dalam film 28 Days Later pada 2002. Perannya ini membuatnya dinominasikan sebagai Best Newcomer di Empire Awards dan Breakthrough Male Performance di MTV Movie Awards.

Cillian Murphy terus meniti karier dengan peran-peran menarik, seperti dalam film Cold Mountain (2003), Girl with a Pearl Earring (2003), dan peran paling mencoloknya sebagai seorang transgender dalam film Breakfast on Pluto (2005). Perannya ini membuatnya dinominasikan sebagai Golden Globes for Best Actor in a Comedy dan memenangkan Best Actor di Irish Film and Television Academy Awards.

Dilansir dari hollywoodreporter.com, puncak karier filmnya datang ketika ia memerankan Scarecrow dalam film Batman Begins (2005) dan The Dark Knight (2006) karya Christopher Nolan. Nolan sangat terkesan dengan kemampuan akting Murphy sehingga sering menggandengnya dalam film-filmnya, termasuk Inception (2010), Dunkirk (2017), dan Oppenheimer (2023).

Dalam perhelatan penghargaan Academy Awards ke-96, film Oppenheimer memborong 7 piala, termasuk Cillian Murphy sebagai Best Actor, Film Terbaik, sampai Sutradara Terbaik. Sebelumnya, Oppenheimer memimpin dengan masuk nominasi Oscar terbanyak, yakni 13 nominasi.

Selain sukses dalam film, Cillian Murphy juga dikenal karena perannya sebagai Thomas Shelby dalam serial Peaky Blinders sejak 2013.

ANANDA BINTANG I MARVELA

