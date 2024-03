Daftar Lengkap Pemenang Oscar 2024, Oppenheimer Borong 7 Piala

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Academy Awards ke-96 sukses digelar di Dolby Theatre, Los Angeles pada Ahad, 10 Maret 2024 waktu setempat. Seluruh pemenang Piala Oscar juga telah diumumkan, Oppenheimer memimpin dengan meraih kemenangan terbanyak tahun ini.

Film karya Christopher Nolan ini meraih kemenangan di Oscar tahun ini dengan membawa pulang 7 penghargaan termasuk Film Terbaik, Aktor Terbaik, dan Sutradara Terbaik. Sebelumnya, Oppenheimer memimpin dengan nominasi Ocar terbanyak, total 13.

"Saya pikir siapa pun di antara kami yang membuat film tahu bahwa Anda memimpikan momen ini. Saya bisa menyangkalnya, tetapi saya sudah memimpikan momen ini begitu lama," kata produser Oppenheimer, Emma Thomas di atas panggung setelah kemenangan, kemudian memuji suaminya dan sutradara Christopher Nolan. “Alasan film ini menjadi filmnya adalah karena Chris Nolan."

Sementara itu, film Barbie hanya memenangkan 1 penghargaan dari 8 nominasinya, membawa pulang Piala Oscar kategori Lagu Orisinal Terbaik untuk What Was I Made For? yang dinyanyikan Billie Eilish.



Daftar Lengkap Pemenang Oscar 2024

Best Picture: Oppenheimer

Best Actress: Emma Stone (Poor Things)

Best Actor: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Best Supporting Actress: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Best Supporting Actor: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Best Director: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Best Original Screenplay: Anatomy of a Fall

Best Adapted Screenplay: American Fiction

Best Cinematography: Oppenheimer

Best Original Score: Oppenheimer

Best Original Song: What Was I Made For? (Barbie)

Best Editing: Oppenheimer

Best Production Design: Poor Things

Best Costume Design: Poor Things

Best Makeup and Hairstyling: Poor Things

Best Sound: The Zone of Interest

Best Visual Effects: Godzilla Minus One

Best International Feature: The Zone of Interest

Best Animated Feature: The Boy and the Heron

Best Animated Short: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Best Live-Action Short: The Wonderful Story of Henry Sugar

Best Documentary Feature: 20 Days in Mariupol

Best Documentary Short: The Last Repair Shop

