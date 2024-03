Sex and the City di Netflix, Ini Profil Pemerannya: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall, Kristin Davis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pecinta serial klasik Sex and the City akan senang mendengar berita bahwa keenam musimnya akan segera tersedia di Netflix mulai 1 April 2024, setelah sebelumnya hanya bisa ditonton di HBO Max.

Dilansir dari Wion, kesepakatan ini terjadi setelah Warner Bros. Discovery, perusahaan induk HBO, menjalin kesepakatan dengan Netflix pada bulan Juli sebelumnya, yang mencakup lisensi untuk beberapa serial terkenal, termasuk Sex and the City serta beberapa judul lainnya seperti Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under, Ballers, Insecure, dan True Blood.

Kabar baik ini tentu disambut dengan antusiasme oleh penggemar Sex and the City di Indonesia. Serial ini mengisahkan tentang persahabatan dan perjalanan hidup empat wanita: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis), dan Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), yang tinggal di kota New York yang glamor dan dinamis sambil mengejar karier dan cinta.

Casey Bloys, CEO HBO, menjelaskan strategi berbagi konten antara HBO dan Netflix adalah strategi untuk menghadapi zaman yang dilakukan HBO.. Dia mengatakan bahwa menjual serial ke luar ekosistem HBO bukanlah hal baru, dan HBO telah melakukannya sebelumnya dengan serial, seperti Band of Brothers yang ditayangkan di History Channel serta Entourage dan Curb Your Enthusiasm yang tayang di platform lain. Bloys menekankan bahwa yang terpenting adalah agar serial-serial tersebut terus dapat dinikmati oleh penonton selama berdekade-dekade setelah penayangan awalnya.

“Kami harus melindungi serial-serial yang sukses dan kami miliki. Namun, seperti yang kita tahu, saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia televisi. Dulu, penyebaran adalah hal yang sangat didambakan. Itu adalah pencapaian tertinggi bagi sebuah serial, yaitu dapat terus hidup dan dinikmati penonton selama berdekade-dekade setelah penayangan awal,” kata Bloys

Profil pemeran Sex and the City

Yuk, simak profil singkat para pemeran utama Sex and the City:

Sarah Jessica Parker. Instagram/@sarahjessicaparker

1. Sarah Jessica Parker sebagai Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker memerankan Carrie Bradshaw, seorang penulis kolom seks yang terkenal dengan gaya hidup dan pandangannya yang blak-blakan tentang cinta dan seks. Parker telah memenangkan banyak penghargaan untuk perannya ini, termasuk Emmy Award dan Golden Globe Award.

2. Kim Cattrall sebagai Samantha Jones

Kim Cattrall memerankan Samantha Jones, berlatar belakang sebagai seorang humas yang sukses dan memiliki kehidupan seks yang bebas dalam serial ini. Cattrall terkenal dengan perannya yang berani dan blak-blakan dalam Sex and the City.

3. Kristin Davis sebagai Charlotte York

Kristin Davis memerankan Charlotte York, seorang wanita yang konservatif dan ingin menikah dan memiliki anak. Davis terkenal dengan perannya yang manis dan polos dalam Sex and the City.

4. Cynthia Nixon sebagai Miranda Hobbes

Cynthia Nixon memerankan Miranda Hobbes, seorang pengacara yang karismatik dan mandiri. Nixon terkenal dengan perannya yang cerdas dan lucu dalam Sex and the City.

Kembalinya Sex and the City di Netflix

Kembalinya Sex and the City di Netflix tentu menjadi kabar gembira bagi para penggemar setia. Serial ini akan membawa kembali kenangan indah dan nostalgia bagi para penontonnya. Selain itu, Sex and the City juga dapat memperkenalkan serial ikonik ini kepada generasi baru.

Sex and the City adalah serial yang tak lekang waktu. Serial ini membahas berbagai macam isu yang dihadapi wanita dalam kehidupan sehari-hari, seperti cinta, pekerjaan, dan persahabatan.

