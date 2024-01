Cillian Murphy Menerima Penghargaan Golden Globe Awards 2024, Simak Perjalanan Kariernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Cillian Murphy menerima piala Golden Globe Awards 2024, karena peran utamanya di film Oppenheimer (2023). Cillian Murphy aktor Irlandia yang menang piala Best Actor - Motion Picture Drama. Ia memerankan J. Robert Oppenheimer.

Mengenal Cillian Murphy

Cillian Murphy aktor asal Irlandia yang lahir pada 25 Mei 1976. Dikutip dari IMDb, Murphy menempuh pendidikannya di Presentation Brothers College Cork jurusan hukum, tetapi keluar setelah sekitar satu tahun.

Murphy memulai kariernya di panggung teater, ia bergabung dengan produksi teater West End, seperti Disco Pigs (1996) dan The Shape of Things (2001). Puncak ketenarannya melalui layar lebar dengan peran ikoniknya dalam film 28 Days Later (2002) yang disutradarai oleh Danny Boyle.

Salah satu ciri khas Murphy kemampuannya untuk menyampaikan karakter yang kompleks dan mendalam. Dalam film Breakfast on Pluto (2005), Murphy memainkan perannya hingga mendapat apreasiasi dan pujian. Perannya sebagai penjahat utama dalam trilogi Batman karya Christopher Nolan, Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008), dan The Dark Knight Rises (2012) menjadi pembuktikan keterampilan aktingnya. Karakter Tommy Shelby di Peaky Blinders (2013) juga melekat pada Murphy.

Murphy juga ikut dalam proyek-proyek produksi film. Ia memproduksi dan membintangi film The Wind That Shakes the Barley (2006) yang memenangkan Palme d'Or di Festival Film Cannes.

Dikutip dari The Movie Database, pada 2023, setelah 20 tahun dan enam film bersama Nolan, Murphy memainkan peran utama J. Robert Oppenheimer dalam film epik biografi Oppenheimer. Film ini menerima 5 piala Golden Globes 2024.

