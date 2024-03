Siap-siap Nonton Sex and the City di Netflix 6 Musim Sekaligus, Mengenang Ulah Sarah Jessica Parker Cs

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar serial populer Sex and the City bersiaplah. Setelah sekian lama hanya tersedia di HBO Max, keenam musim Sex and the City akhirnya akan hadir di Netflix mulai 1 April 2024.

Dilansir dari Wion, keputusan ini merupakan hasil kesepakatan konten yang dibuat Warner Bros. Discovery, perusahaan induk HBO, dengan Netflix pada Juli 2023 . Kesepakatan tersebut mencakup lisensi untuk beberapa serial ternama, termasuk Sex and the City. Judul lain yang turut masuk ke dalam kesepakatan ini adalah Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under, Ballers, Insecure, dan True Blood.

Kabar gembira ini tentunya disambut antusias oleh para penggemar Sex and the City di Indonesia. Serial yang terdiri dari 94 episode ini menampilkan kisah persahabatan dan lika-liku kehidupan empat orang perempuan yaitu Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis), dan Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Mereka tinggal di New York City yang glamor dan dinamis, sembari mengejar karier dan kehidupan cinta mereka.

Casey Bloys, CEO HBO, menjelaskan mengenai strategi berbagi konten antara HBO dan Netflix. Ia menekankan adanya keseimbangan yang harus dijaga.

“Kami harus melindungi serial-serial yang sukses dan kami miliki. Namun, seperti yang kita tahu, saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia televisi. Dulu, penyebaran adalah hal yang sangat didambakan. Itu adalah pencapaian tertinggi bagi sebuah serial, yaitu dapat terus hidup dan dinikmati penonton selama berdekade-dekade setelah penayangan awal,” kata Bloys

Bloys pun menambahkan bahwa konsep menjual serial bukanlah hal yang baru sama sekali. “Jadi, sebenarnya konsep menjual serial di luar ekosistem HBO bukanlah hal yang baru. Kami di HBO sudah sering melakukannya, seperti dengan Band of Brothers yang ditayangkan di History Channel dan Entourage serta Curb Your Enthusiasm yang juga tayang di platform lain. Pada dasarnya, kami dulu menjual hampir semua serial kami,” ungkap Bloys.

Perlu dicatat bahwa kedua film Sex and the City serta serial sekuelnya, And Just Like That, masih akan tetap eksklusif di HBO Max dan belum tersedia di Netflix.

“Namun, dengan adanya era streaming dan pergeseran orientasi perusahaan, konsep tersebut sedikit berubah. Melalui skema co-exclusive yang kami terapkan, kami tidak memberikan hak eksklusif penuh kepada platform lain,” tambahnya.

Sinopsis Sex and the City

Sex and the City menceritakan tentang kehidupan empat orang wanita yang tinggal di New York City: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis), dan Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

Carrie Bradshaw adalah seorang penulis kolom seks yang terkenal dengan gaya hidup dan pandangannya yang blak-blakan tentang cinta dan seks. Samantha Jones adalah seorang humas yang sukses dan memiliki kehidupan seks yang bebas. Charlotte York adalah seorang wanita yang konservatif dan ingin menikah dan memiliki anak. Miranda Hobbes adalah seorang pengacara yang karismatik dan mandiri.

Keempat wanita ini bersahabat dan saling mendukung satu sama lain dalam suka dan duka kehidupan. Serial ini mengikuti mereka saat mereka menjalani kehidupan cinta, karier, dan persahabatan di kota New York yang glamor.

Penghargaan untuk Sex and the City

Dilansir dari IMDb, Sex and the City telah menerima banyak penghargaan, termasuk:

1. Emmy Awards: Outstanding Comedy Series (2001), Outstanding Lead Actress in a Comedy Series (Sarah Jessica Parker, 2004), Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series (Cynthia Nixon, 2004), Outstanding Writing for a Comedy Series (2004)

2. Golden Globe Award: Best Television Series – Musical or Comedy (2000, 2001, 2004), Best Actress – Television Series Musical or Comedy (Sarah Jessica Parker, 2000, 2001, 2004), Best Supporting Actress – Television Series Musical or Comedy (Kim Cattrall, 2000, 2003)

3. Screen Actors Guild Award: Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series (Sarah Jessica Parker, 2001, 2004), Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series (Cynthia Nixon, 2004)

