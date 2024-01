Mengenal Hayao Miyazaki, Penerima Penghargaan Golden Globe untuk Karyanya The Boy and The Heron

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembuat film animasi Hayao Miyazaki menerima Golden Globe Awards pertama lewat karya terakhirnya. The Boy and the Heron terpilih menjadi Film Animasi Terbaik Golden Globe Awards 2024.

Profil Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki sutradara anime Jepang yang telah menghasilkan banyak karya. Salah satu yang terbaru, The Boy and the Hero (2023). Anime ini telah tayang pada Desember 2023. Ini karyanya setelah jeda selama 10 tahun.

Dikutip dari Britannica, Miyazaki produser, penulis skenario, seniman anime dan manga. Lima dekade karyanya Miyazaki telah mendapat pengakuan internasional. Miyazaki Hayao lahir di Tokyo, Jepang pada 5 Januari 1941. Ayah Miyazaki direktur Miyazaki Airplane, perusahaan manufaktur yang membuat suku cadang untuk pesawat tempur Zero.

Pada 1963, setelah menyelesaikan pendidikan di bidang ekonomi Universitas Gakushuin, Tokyo, ia bekerja sebagai animator pemula di Toei Animation. Ini divisi dari studio Toei, produser animasi terbesar di Asia. Saat berada di Toei ia bertemu dengan sesama animator, Takahata Isao dan Ota Akemi.

Setelah meninggalkan Toei pada 1971, Miyazaki ditemani oleh Takahata terus bekerja untuk berbagai studio sepanjang tahun. Pada masa ini ia menjadi sorotan berkat film pendek Panda Go Panda (1972) dan film panjang pertama Miyazaki, Lupin III: The Castle of Cagliostro (1979), kisah petualangan yang menampilkan Lupin pria pencuri dan teman-temannya.

Dkutip dari IMDb, kepopuleran beberapa filmnya mendorong dia untuk mendirikan studio animasi. Bersama dengan Isao Takahata, mereka mendirikan Ghibli. Studio ini disebut menyerap unsur dari Walt Disney, Steven Spielberg, dan Orson Welles.

Sejak saat itu, ia telah menyutradarai, menulis dan memproduksi banyak film lainnya bersama Takahata. Dia juga telah memproduksi film dengan Toshio Suzuki. Semua filmnya mendapat tempat dalam box office, khususnya Princess Mononoke (1997).

