Billie Eilish Berada di Titik Terendah saat Ciptakan Lagu Film Barbie

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish mengungkapkan bahwa pandangannya tentang kehidupan berubah setelah mengerjakan soundtrack film Barbie berjudul What Was I Made For?. Penyanyi 22 tahun itu berbagi tentang perjalanan kesehatan mentalnya dan juga bagaimana film karya sutradara Greta Gerwig membantunya keluar dari masa kelam saat dia menulis lagu tersebut.

“Saya sudah lama tidak merasa seperti itu, dan, terutama ketika kami diminta untuk menulis lagu ini, saya berada dalam episode kelam, saya kira, dan segalanya tidak masuk akal,” katanya. "Hidup, saya hanya tidak mengerti apa gunanya, dan mengapa kita terus berjalan. (Saya) mempertanyakan segala sesuatu di dunia."

Baca Juga: Billie Eilish dan Dua Lipa Ungkap Alasan Tidak Suka Karaoke

Hal itu diungkapkannya ketika menerima Chariman's Award di Palm Springs Film Awards pada Kamis, 4 Januari 2024. Saat itu, Billie Eilish bersama kakaknya yang merupakan rekan penulis lagunya, Finneas O'Connell, naik ke atas panggung bersama Greta Gerwig untuk menerima piala penghargaan.



Film Barbie Mengubah Pandangan Billie Eilish

Setelah menonton film Barbie, pandangan Billie Eilish langsung berubah. Dia dan kakaknya sempat duduk di teater untuk menonton rekaman berdurasi sekitar 35 menit yang telah disusun Gerwig.

"Saya hanya menonton Barbie, seperti, mengatakan dan merasakan hal-hal yang sangat saya sukai dan rasakan. Saya merasa begitu dilihat, dan saya tidak menyangka hal itu, dan menurut saya film ini adalah yang paling luar biasa, paling memberdayakan, indah, lucu, dan sulit dipercaya sebuah karya seni di dunia, dan saya merasa sangat terhormat menjadi bagian darinya," kata Billie Eilish.

Billie Eilish dan Finneas O'Connell berkolaborasi dengan kakaknya untuk menerjemahkan tema dan pertanyaan tersebut ke dalam serangkaian lirik yang kuat di lagu What Was I Made For?.



Billie Eilish Dedikasikan Penghargaan untuk Mereka yang Putus Asa

Penghargaan terbaru lagu What Was I Made For? ini Billie Eilish dedikasikan untuk orang-orang yang sedang mengalami perasaan putus aja seperti dirinya dulu. “Saya benar-benar ingin mengatakan bahwa penghargaan ini dan pengakuan apa pun yang didapat lagu ini, saya hanya ingin mendedikasikannya kepada siapa pun yang mengalami keputusasaan, perasaan takut eksistensial dan perasaan seperti, apa gunanya, mengapa saya ada di sini dan mengapa saya melakukan ini?" kata Billie Eilish.

Ia juga memberikan pesan berdasarkan apa yang telah dilaluinya. “Saya hanya ingin mengatakan kepada siapa pun yang merasakan hal yang sama, bersabarlah dengan diri Anda sendiri dan ketahuilah bahwa ini, menurut saya, sepadan dengan semuanya," katanya.

