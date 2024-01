5 Film Terbaru Hollywod yang Akan Tayang di Awal 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Awal 2024 akan bisa ditonton sederet film terbaru Hollywood yang tayang di bioskop.

Film tersebut telah dinantikan penggemar sejak pengumuman tanggal rilis. Tak hanya horor, film-film ini juga menampilkan genre lain seperti laga dan romansa. Berikut beberapa film Hollywood yang akan tayang pada awal tahun 2024.

1. Night Swim

Night Swim diangkat dari film horor pendek dengan judul yang sama karya Bryce McGuire dan Rob Blackhurst, dikutip dari Movie Web. Film ini dirilis pada 5 Januari 2024 dengan durasi 1 jam 56 menit. Pada tahun 2018, Bryce McGuire menjual hak cipta Night Swim kepada Atomic Monster karya James Wan, sehingga meskipun Wan akan bekerja di belakang layar, McGuire akan kembali menjadi sutradara untuk versi penuh dari film pendek berdurasi empat menit tersebut.

2. The Beekeeper

Dilansir dari IMDb, di kota Oakhaven yang tenang, ada peternak lebah yang sederhana, Tn. Clay, menjalani kehidupan yang tampaknya damai. Namun, di balik penampilan luarnya yang tenang, terdapat masa lalu yang terkait erat dengan organisasi rahasia yang dikenal sebagai The Beekeepers. Kelompok tersebut merupakan klandestin yang beroperasi di pinggiran pemerintahan dan hukum. Film ini akan tayang di bioskop mulai 12 Januari 2024.

3. The Book of Clarence

The Book of Clarence di bioskop pada 12 Januari 2024. Dikutip dari Collider, The Book of Clarence terinspirasi dari epos Hollywood kuno yang berlatar belakang periode Alkitab. Film ini menggambarkan kisah Clarence, seorang warga Yerusalem yang kurang beruntung yang dengan bodohnya mencoba mengambil keuntungan dari ketenaran dan kekuasaan Mesias yang semakin meningkat untuk keuntungannya sendiri.

4. Lift

Dilansir dari laman Netflix, film ini akan tayang di Netflix pada 12 Januari 2024. Bercerita soal kru pencurian internasional, yang dipimpin oleh Cyrus Whitaker berlomba untuk mengangkat emas senilai $500 juta dari sebuah pesawat penumpang di ketinggian 40.000 kaki. Lift sebagian besar difokuskan pada satu pencurian besar di udara, tetapi ada pencurian berskala kecil lainnya dalam cerita.

5. Miller's Girl

Miller’s Girl adalah film drama komedi yang berkisah tentang hubungan kompleks yang berkembang antara seorang guru menulis kreatif di sekolah menengah dan muridnya yang berbakat. Film ini mengeksplorasi tema kreativitas, etika, kekuasaan, dan cinta dengan cara yang lucu namun pedih. Salah satu film terbaru bioskop ini akan tayang mulai 26 Januari 2024.

