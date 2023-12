Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Queen of Tears, drama Korea terbaru yang dinanti-nanti akan segera hadir di Netflix pada 2024. Drama ini akan tayang dengan bintang utama Kim Soo Hyun dari It’s Okay to Not Be Okay dan Kim Ji Won dari Lovestruck in the City.

Bagi para penikmat drakor yang tengah menunggu Queen of Tears tayang, berikut adalah lima fakta menarik seputar drama ini.

1. Sinopsis Singkat Queen of Tears

Dilansir dari The Movie DB, Queen of Tears mengisahkan tentang seorang pria bernama Baek Hyun Woo. Ia adalah direktur hukum untuk konglomerat Queens Group.

Hyun Woo ditemani istrinya yang bernama Hong Hae In yang dikenal sebagai "Ratu Angkuh" di Queens Department Store. Drama ini menawarkan kisah cinta menegangkan dan lucu dari pasangan suami istri yang mampu bertahan dan tetap bersama dalam menghadapi krisis.

2. Jadwal Tayang dan Jumlah Episode

Sayangnya, belum ada tanggal resmi rilis untuk Queen of Tears, tetapi dipastikan akan tayang di Netflix pada tahun 2024. Memiliki total 16 episode, setiap episodenya memiliki durasi sekitar 70 menit dengan penayangan dua kali seminggu, yakni setiap Sabtu dan Minggu.

3. Para Pemeran Utama dan Pendukung

Menurut Whats on Netflix, Kim Soo Hyun akan memerankan karakter utama, Baek Hyun Woo, sementara Kim Ji Won akan menjadi istrinya yang bernama Hong Hae In.

Selain mereka berdua, dukungan pun datang dari Park Sung Hoon sebagai Yoon Eun Seeong, dan Kwak Dong Yeon sebagai Hong Soo Cheol. Dengan bintang-bintang berpengalaman seperti Na Young Hee, Kim Joo Ryoung, dan Jung Jin Young, Queen of Tears dianggap banyak menampilkan akting memukau.

4. Plot yang Dinantikan Penggemar

Dengan latar belakang Queens Group, persaingan antara pasangan suami istri Baek Hyun Woo dan Hong Hae-In akan menjadi puncak cerita. Penggemar dapat menantikan momen dramatis antara dua individu kuat yang mencoba menemukan keseimbangan antara taruhan bisnis dan hubungan pribadi.

5. Prediksi: Dari Persaingan menjadi Cinta

Diprediksi bahwa Queen of Tears akan menjadi kisah "haters-to-lovers" yang penuh dengan orisinalitas dan kontras.

Kisah ini ditulis oleh Park Ji Eun, penulis sukses di balik My Love from the Star dan Crash Landing on You, serta disutradarai oleh Jang Young Woo dan Kim Hee Won, drama ini menjanjikan kualitas cerita yang luar biasa.

Dengan tema krisis yang diusung, Queen of Tears berpotensi menjadi healing K-drama dengan elemen-elemen yang baru dan menarik. Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won, baik sebagai kolega maupun sebagai pasangan, diharapkan memberikan chemistry yang kuat dan menghadirkan kisah cinta yang menggugah emosi.

Dengan produksi yang berlangsung hingga September 2023, penggemar Queen of Tears dapat mengantisipasi drama Korea ini sebagai salah satu yang paling dinantikan pada tahun 2024. Kehebatan tema, kekuatan bintang, dan pengarahan yang luar biasa menjanjikan sebuah pengalaman menonton yang tak terlupakan.

