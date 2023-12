6 Drama Korea Tentang Kehidupan Desa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menghabiskan Libur akhir tahun di kampung halaman kerap membuat ita merasakan kembali suasana pedesaan yang damai. Sensasi kehidupan desa juga telah diangkat melalui sejumlah karya Drama Korea. Cerita yang ringan menjadi ciri khas drakor dengan tema semacam itu.

Dengan suasana yang damai dan pemandangan alam yang memukau, drama-drama ini memberikan kesempatan untuk melarikan diri sejenak dari kehidupan sehari-hari yang padat dan meredakan stres. Berikut adalah beberapa rekomendasi drakor dengan latar kehidupan desa yang tidak hanya menghibur:

1. Our Blues (2022)

Our Blues merupakan sebuah drama Korea yang berlatar kehidupan di pedesaan dengan cerita yang ringan. Drama ini mengangkat kisah orang-orang yang mencari kebahagiaan dan cinta di Pulau Jeju, di mana setiap karakter menjadi protagonis dengan cerita sehari-hari mereka di Jeju.

Dalam narasinya, Our Blues menggambarkan realitas kehidupan manusia dalam masyarakat, menyentuh aspek-aspek seperti kesulitan ekonomi, patah hati, dan berbagai masalah lainnya.

2. Once Upon a Small Town (2022)

Once Upon a Small Town adalah salah satu drama Korea yang mengangkat kehidupan pedesaan dengan alur cerita yang ringan. Dalam gaya khas drama kehidupan pedesaan Korea, kita mengikuti perjalanan Ji Yul, yang tanpa sengaja terjerat dalam serangkaian peristiwa tak terduga di desa kakeknya. Namun, ia menemukan dukungan dari Ja-young, seorang petugas desa yang cantik.

Melalui interaksi yang terus-menerus, hubungan romantis pun tumbuh di antara keduanya. Once Upon a Small Town juga memberikan penonton kesempatan untuk menikmati pemandangan alam yang memukau dan keindahan kehidupan pedesaan Korea.

3. Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

Hometown Cha-Cha-Cha ialah sebuah drama Korea yang berlatar di desa dengan cerita yang ringan dan ideal untuk menyembuhkan. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang dokter gigi dari kota, Yoon Hye Jin, yang memutuskan untuk memulai kehidupan baru di sebuah desa pantai bernama Gongjin.

Dalam Hometown Cha-Cha-Cha, seluruh aspek kehidupan pedesaan dihadirkan; sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai nelayan dan buruh harian. Drama ini menyoroti hubungan akrab antar warga desa, menciptakan suasana yang mirip dengan kehidupan di kota kecil, lengkap dengan gosip tetangga, kisah romantis di tepi laut, dan pesta dengan hidangan tradisional.

4. Eccentric! Chef Moon (2020)

Dilansir dari Mydramalist, drakor Eccentric! Chef Moon menceritakan tentang penduduk desa memutuskan untuk menempatkan Yoo Yoo Jin di rumah Moon Seung Mo. Meskipun awalnya Seung Mo tidak senang dengan kehadiran Yoo Yoo Jin, namun ketika menyadari bahwa Yoo Yoo Jin masih memiliki hasrat besar terhadap makanan, semangatnya untuk memasak tumbuh kembali.

Drama ini menyajikan kisah yang menghibur dan menghangatkan hati, di mana karakter-karakter yang unik dan eksentrik di Desa Seoha bersatu membantu satu sama lain dalam proses penyembuhan dan pencarian arti hidup.

5. When the Camellia Blooms (2019)

Dilansir dari Mydramalist, When the Camellia Blooms merupakan sebuah drama Korea yang berlatar kehidupan di pedesaan. Ceritanya mengisahkan perjalanan luar biasa Oh Dong Baek, seorang ibu tunggal yang berani membuka bar bernama Camellia di desa Ongsan, sebuah desa kuno.

Selama enam tahun, Dong Baek bekerja keras dalam kondisi yang tidak pasti hingga ia akhirnya bertemu dengan Yong Sik, seorang pria karismatik dan menyenangkan yang dengan berani mengakui cintanya kepada Dong Baek.

6. Chocolate (2019)

Dilansir dari Asisnwiki, Chocolate menceritakan kisah Lee Kang, seorang lelaki yang besar di desa tepi laut dan bermimpi menjadi koki. Suatu hari, takdir membawanya bertemu dengan Moon Cha Young, seorang wanita yang memiliki kemiripan dengan seseorang yang dikenalnya di masa kecil.

Awal pertemuan mereka terjadi di sebuah restoran di desa tepi laut, tempat Lee Kang meracik hidangan spesial untuk Cha Young. Chocolate menyajikan narasi yang dipenuhi dengan emosi, kesedihan, dan kehangatan, sekaligus menjelajahi kompleksitas hubungan dan kekuatan penyembuhan melalui makanan.

