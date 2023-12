Moon Ga Young dan Koo Kyo Hwan Bakal Main Film Us and Them, Netizen Beda Pendapat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Moon Ga Young dan Koo Kyo Hwan diperkirakan akan membintangi film Us and Them. Meski kedua agensi belum mengkonfirmasi hal ini, netizen memberikan reaksi beragam.

Film Us and Them merupakan film remake dari judul yang sama yang diputar di Cina. Film yang dirilis tahun 2018 itu dibintangi oleh Jing Boran dan Zhou Dongyu. Ceritanya tentang sepasang kekasih yang mengalami perpisahan menyedihkan. Keduanya kemudian bersatu kembali beberapa tahun kemudian dan merenungkan kenangan masa lalu mereka.

Pemilihan aktor dan aktris untuk film versi Korea itu dikabarkan sejak 16 Mei lalu. Menurut SPOTTV News, Moon Ga Young dan Koo Kyo Hwan yang akan berperan sebagai pemeran utama.

Koo Kyo Hwan melalui agensinya, Namoo Actors, mengkonfirmasi bahwa dia memang telah menerima tawaran itu. "Namun dia masih dalam proses meninjau tawaran tersebut," kata agensi.

Sedangkan Moon Ga Young dan agensinya KeyEast, belum memberikan pernyataan apa pun. Meski belum ada keterangan pasti dari kedua aktor dan aktris itu, netizen memberikan reaksi beragam. Mereka menyoroti pemilihan aktor pria pemeran utama.

Perbedaan usia dan visual

Salah satunya tentang perbedaan usia mereka yang terpaut 14 tahun. Moon Ga Young berusia 27 tahun sedangkan Koo Kyo Hwan berusia 41 tahun.

"Aku menyukai mereka berdua sebagai aktor secara individu tapi sejujurnya menurutku mereka seharusnya memilih aktris yang lebih tua, karena kedua karakter tersebut seharusnya berusia hampir sama dan keduanya jelas-jelas tidak seumuran," kata akun @wnts***.

"Bisakah mereka memilih aktor lain?" tulis akun @sooben***.

"Mengapa mereka terus memasangkannya dengan pamannya," tulis akun @wander***.

"Dia terlalu cantik untuk aktor laki-laki tua," kata @soow***.

Sementara yang lainnya seolah membela Koo Kyo Hwan. Mereka mengingatkan agar tidak hanya memilih aktor yang unggul secara visual tapi juga yang aktingnya berkualitas.

"Anda berbicara tentang penampilan ketika orang ini memegang banyak penghargaan baeksang, penghargaan naga biru, dan nominasi lainnya?" kata akun @leela***.

"Dia bahkan tidak jelek tapi aku lebih memilih pria yang bisa berakting daripada seseorang yang sangat tampan tapi tidak bisa melakukan lebih dari dua ekspresi," tulis akun @film***.

Karier Moon Ga Young dan Koo Kyo Hwan

Moon Ga Young salah satu aktris muda yang kini cukup populer. Namanya semakin dikenal sejak memerankan drama True Beauty. Dia juga dipilih untuk mewakili beberapa merek fashion dan kecantikan mewah. Selain True Beauty, Moon Ga Young juga berperan dalam drama Find Me in Your Memory, Interest of Love, Delightfully Deceitful dan masih banyak lainnya.

Sedangkan Koo Kyo Hwan, selain sebagai aktor dia juga dikenal sebagai sutradara film pendek. Beberapa film yang dibintanginya antara lain Jane, Peninsula, Escape From Mogadishu, dan Kill Boksoon. Dia juga membintangi drama D.P musim 1 dan 2, Kingdom: Ashin of the North serta Monstrous.

