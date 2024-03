Profil Jeon So Nee dan Koo Kyo Hwan Bintangi Serial Parasyte: The Grey di Netflix, Ini Jadwal Tayangnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Parasyte:The Grey, drama Korea (drakor) genre horor thriller terbaru dibintangi Jeon So Nee dan Koo Kyo Hwan. Serial ini dijadwalkan tayang perdana melalui Netflix pada 5 April 2024.

Dilansir dari Soompi. Parasyte: The Grey Netflix telah membagikan beberapa cuplikan adegan akting Jeon So Nee, Koo Kyo Hwan, Lee Jung Hyun, Kwon Hae Hyo, dan Kim In Kwon.

Parasyte: The Grey merupakan drama yang disutradarai dan diproduksi oleh Yeon Sang-ho, yang dikenal karena memimpin produksi salah satu film horor tersukses di Korea Selatan, Train to Busan. Cerita dari serial ini diadaptasi dari manga karya seniman Hitoshi Iwaaki yang kemudian ditulis menjadi naskah oleh Ryu Yong Jae, Yeon Sang Ho.

Dikutip dari CBR, berdasarkan sinopsisnya, drama ini menceritakan sosok Su-in (Jeon So Nee), seorang wanita muda yang terjebak antara jiwa manusia dan pengaruh parasit yang menempel pada tubuhnya demi mewujudkan kehidupan dengan berdampingan bersama parasit ini.

Parasit ini menempel pada Su-in setelah kecelakaan fatal yang dialaminya. Namun, sebagai mutan yang setengah parasit dan setengah manusia, Su-in tidak sepenuhnya menjadi bagian dari kedua belah pihak. Begitu pula parasit lain yang berusaha mengambil alih tubuh manusia maupun tim yang ditugaskan untuk memberantas organisme parasit ini, yang disebut The Grey, dipimpin oleh Jun-kyung (Koo Kyo Hwan). Dan ketegangan dalam cerita ini dijamin akan menyedot perhatian penonton ke dalam berbagai konflik.

Profil Jeon So Nee

Jeon So Nee merupakan aktris kelahiran 20 Maret 1991. Dilansir dari laman Mydramalist, ibunya bernama Ko Jae Sook, dikenal sebagai penyanyi dari duo musikal K-pop era 1970-an, Bunny Girls. Perempuan 33 tahun ini sejak kecil memiliki bakat akting yang luar biasa. Sebagian besar gen ibunya diturunkan pada So Nee. Untuk memperdalam ilmunya di bidang seni dan hiburan, Jeon Sonee memutuskan untuk belajar lebih lanjut di Departemen Hiburan Penyiaran Institut Seni Seoul, Korea Selatan.

Karier aktingnya dimulai pada 2012 melalui debutnya di film independen berjudul Photo saat masih kuliah. Setelah itu, ia memilih karier ke depannya untuk menjadi seorang aktor ketika ia menggarap film pendek untuk tugas jurusan film. Pada awal karirenya itu, So Nee bergabung dengan manajemen SOOP dan berakhir kontraknya pada 2023. Saat ini dirinya bekerja sama dengan manajemen di bawah Fable Company.

Jeon So Nee memulai akting dengan membintangi beberapa drama sebagai pemeran pendukung pada 2016, antara lain Horror Delivery Service, 72 Seconds Season 3, dan Deux Yeoza. Pada 2018, ia ikut berperan sebagai Joo Hye In dalam drama terkenal Encounter yang dibintangi Song Hyekyo dan Park Bogum. Selanjutnya pada 2020, So Nee mendapat peran utama pertamanya dalam drakor berjudul When My Love Blooms yang membuat namanya makin dikenal.

Profil Koo Kyo Hwan

Selanjutnya pemeran di serial Parasyte: The Grey. aktor Koo Kyo Hwan. Dilansir dari laman Korean Film, ia lahir pada 1982.

Koo Kyo Hwan adalah aktor dan sutradara film indie yang sedang naik daun. Dia merupakan lulusan dari Institut Seni Seoul dengan jurusan pembuatan film.

Tak banyak yang tahu pria 42 tahun ini telah menyutradarai sejumlah besar film pendek di antaranya, Turtles (2011), yang berhasil menjadi pemenang penghargaan penonton di Festival Film Independen Jeongdongjin, dan Where is my DVD? (2013) menjadi Film Terbaik dalam kompetisi The King of Comedy di Festival Film Pendek Mise-en-scène.

Koo turut puls muncul di sebagian besar filmnya, dan bahkan memiliki peran kecil dalam film indie favorit Castaway on the Moon (2008) dan romansa fantasi A Werewolf Boy (2012). Ia pernah membuat kontroversi dengan film Jane”(2016), Koo berperan sebagai wanita transgender tituler yang mengasuh sekelompok remaja pelarian. Penampilan luar biasa ini membuatnya memenangi gelar Aktor Terbaik di Festival Film Internasional Busan 2016,serta Aktor Pendatang Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards.

Koo Kyo Hwan sangat dikenal sebagai sutradara, dengan beberapa penghargaan seperti, Penghargaan Sutradara Pendatang Baru Terbaik yang diberikan oleh Jaringan Sutradara Film Korea dan penghargaan Film Independen Terbaik yang berasal dari Asosiasi Kritikus Film Korea.

Pada 2017, ia membawa pulang Penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Festival Film Chunsa untuk peran utamanya sebagai troll internet sayap kanan dalam komedi kelam Beaten Black and Blue (2016).

Koo Kyo Hwan kembali ke layar lebar pada 2020 dalam film blockbuster aksi musim panas Peninsula yang merupakan sekuel dari Train to Busan dan sempat berkontribusi menghidupkan kembali bioskop selama pandemi Covid-19. Pada 2021, ia berperan sebagai diplomat Korea Utara yang terjebak dalam perang saudara yang berkecamuk di Somalia dalam Escape from Mogadishu (2021).

