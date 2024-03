Manusia dan Parasit Terlibat dalam Pertarungan Sengit di Drakor Parasyte: The Grey

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Netflix terbaru, Parasyte: The Grey mengikuti kisah Su In (Jeon So Nee), perempuan yang mencoba menjalani hidup bersama sebuah parasit, serta Tim Grey yang berusaha memerangi berbagai parasit misterius. Serial bergenre thriller fiksi ilmiah ini menampilkan dunia berdasarkan manga Parasyte yang telah menuai pujian secara global.

Parasyte: The Grey diadaptasi dari komik Parasyte karya Hitoshi Iwaaki yang telah terjual lebih dari 25 juta kopi di lebih dari 30 wilayah dan negara. Memiliki pesan mendalam dan dihadirkan dengan imajinatif, komik ini bercerita tentang parasit yang hidup dalam otak manusia dan memiliki kendali atas tubuh orang tersebut.

Poster dan Teaser Parasyte: The Grey

Dalam poster yang diluncurkan beberapa hari lalu, Su In tampak berwujud setengah manusia dan setengah makhluk lain. Di belakang Su In, gelembung-gelembung parasit memberi petunjuk mengenai penyebarannya yang meluas di masyarakat.

Bersamaan dengan itu, hadir pula video teaser yang menunjukkan dunia kala orang-orang dikuasai parasit. Beragam parasit yang bertekad untuk berkembang biak ini mampu mengendalikan manusia dan menirukan seluruh gerakan mereka, sehingga hadir sebagai sebuah ancaman yang mengerikan.

Dalam situasi tersebut, terlihat Kang Woo (Koo Kyo Hwan) mencari saudaranya yang hilang sembari bersembunyi dari parasit yang memburunya. Dipimpin Jun Kyung (Lee Jung Hyun), Tim Grey terlibat dalam pertarungan sengit melawan para parasit.

Video teaser berakhir ketika terlihat Heidi, parasit yang hidup dalam tubuh Su In, mengajukan sejumlah pertanyaan. Bagaimanakah Su In menjadi “mutan” yang tidak sepenuhnya manusia namun juga bukan sebuah parasit? Yang lebih penting, ia berada di pihak yang mana?

Jadwal Tayang Parasyte: The Grey

Parasyte: The Grey dijadwalkan tayang pada Jumat, 5 April 2024 di Netflix. Serial ini disutradarai oleh Yeon Sang Ho, yang dikenal berpengalaman dalam genre K-zombie dan proyek-proyek seperti The King of Pigs, The Fake, JUNG_E, dan The Bequeathed. Sebelum ini, Yeon Sang Ho juga berhasil mengadaptasi cerita komik ke layar kaca melalui Hellbound yang menuai banyak pujian.

Sementara, Yeon Sang Ho dan Ryu Yong Jae bertindak sebagai penulis naskah dalam serial yang diproduksi oleh Climax Studio dan WOW POINT ini.

