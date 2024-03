Koo Kyo Hwan Ungkap Alasan Tak Bisa Tolak Main Serial Parasyte: The Grey

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Koo Kyo Hwan mengaku tidak bisa menolak tawaran bermain di serial Parasyte: The Grey yang akan tayang muai Jumat, 5 April 2024 di Netflix. Dia mengaku sebagai penggemar dari manga legendaris Parasyte yang kini diadaptasi menjadi serial oleh sutradara Yeon Sang Ho itu.

"Saya sendiri adalah penggemar franchise (manga) ini dan menjadi bagian dari franchise ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan, tidak bisa mengatakan tidak terhadap hal itu," kata Koo Kyo Hwan dalam konferensi pers yang diikuti Tempo secara virtual pada Selasa, 26 Maret 2024.

Selain itu, alasan Koo Kyo Hwan tertarik membintangi Parasyte: The Grey karena sutradara Yeon Sang Ho. Aktor 41 tahun itu sebelumnya pernah bekerja sama dengan Yeon Sang Ho dalam film Peninsula (2020). "Bekerja dengan sutradara Yeon, saya merasa ada banyak fantasi dan kesenangan dan saya tidak bisa melupakannya jadi saya kembali lagi padanya," kata Koo Kyo Hwan.



Karakter Koo Kyo Hwan di Parasyte: The Grey

Dalam cerita, Koo Kyo Hwan berperan sebagai Kang Woo yang kembali ke kampung halamannya menemukan kakaknya berubah dan adiknya hilang. Saat mencari adik perempuannya yang hilang, dia menyadari bahwa parasit telah menghancurkan seluruh keluarganya. Kemudian dia bertemu Su In (diperankan oleh Jeon So Nee), dan bersama-sama mereka menyelidiki parasit tersebut.

"Kang Woo melarikan diri dari banyak hal, dia suka melarikan diri. Ketika dia kembali ke kampung halaman karena dia melarikan diri dari gengnya, dia bertemu dengan Su In dan bersembunyi dan kemudian dia belajar untuk tidak melarikan diri tetapi menghadapi banyak hal," kata Koo Kyo Hwan.

Koo Kyo Hwan dalam serial Parasyte: The Grey. Dok. Netflix

Karakter Kang Woo sangat penting karena dia bersama Su In, sang pemeran utama, akan bekerja sama untuk memerangi parasit dengan latar di Korea. "Kang Woo mempelajari banyak informasi dan dia harus menyampaikannya kepada Su In, penonton, dan karakter lainnya juga, saya seperti mediator atau pembawa pesan, jadi yang paling penting adalah melihat dan mempelajari berbagai hal secepat mungkin," katanya.



Koo Kyo Hwan Lakukan Banyak Adegan Aksi di Parasyte: The Grey

Koo Kyo Hwan cukup banyak melakukan adegan aksi di serial Parasyte: The Grey. Di bandingkan dengan lawan mainnya, Koo Kyoo Hwan lebih banyak melakukan adegan di luar ruangan dan dibutuhkan ketahanan fisik yang kuat.

"Saya perlu memastikan bahwa saya tidak kelelahan atau benar-benar kehabisan tenaga. Untuk Su In, dia punya banyak adegan yang dilakukan dengan green screen, tapi saya punya banyak adegan yang harus dilakukan secara fisik dan di lapangan," katanya. "Untuk melakukan adegan aksi itu saya harus memastikan bahwa saya cukup makan dan tidak lelah dan juga aman tentunya."

Parasyte: The Grey mengikuti kisah Su In, perempuan muda yang terperangkap di antara wujudnya sebagai manusia dan pengaruh parasit. Heidi adalah parasit yang hidup di tubuh Su In setelah sebuah kecelakaan berat. Su In menjadi mutan yang tidak sepenuhnya manusia namun juga bukan sebuah parasit.

