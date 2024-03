Serial Parasyte: The Grey Hadirkan Semesta Lebih Luas dari Manga Aslinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix merilis poster utama dan video trailer serial Korea terbaru Parasyte: The Grey. Itu menampilkan cuplikan tentang dunia organisme parasit dan perjuangan manusia yang melawannya.

Menghadirkan semesta lebih luas dari manga orisinalnya, Parasyte karya Hitoshi Iwaaki, serial ini memiliki jalan cerita baru yang padat dengan aksi laga, filosofi, serta pertanyaan seputar keberadaan manusia.

Kata Sutradara tentang Parasyte: The Grey

Parasyte: The Grey merupakan karya terbaru dari sutradara Yeon Sang Ho, yang sebelumnya menggarap Train to Busan dan Hellbound. Dia menyebut manga Parasyte sebagai salah satu karya yang paling berdampak pada filmografinya dan menyatukan pesan utama manga tersebut ke dalam serial live action ini. Hadirlah semesta Parasyte dalam latar yang baru, yakni Korea.

“Bagi saya, ‘Parasyte’ adalah tentang hidup berdampingan, maka saya ingin Parasyte: The Grey menghadirkan tema yang sama. Saya bertanya-tanya apakah manusia dapat hidup bersama-sama dengan damai bersama organisme atau mutan lain yang tak serupa manusia,” ujarnya.

Serial Parasyte: The Grey tayang 5 April 2024. Dok. Netflix

Sinopsis Parasyte: The Grey

Baca Juga: Mengenal Jamie Dornan yang akan Membintangi The Undertow

Karakter utama, Su In (diperankan Jeon So Nee), perempuan muda yang terperangkap di antara wujudnya sebagai manusia dan pengaruh parasit, merupakan simbol tema tersebut. Heidi adalah parasit yang hidup di tubuh Su-in setelah sebuah kecelakaan berat. "Kita berdua akan mati jika kita terpisah. Kau dan aku tak punya pilihan selain hidup bersama-sama," katanya.

Serial Parasyte: The Grey tayang 5 April 2024. Dok. Netflix

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Namun sebagai mutan yang setengah parasit dan setengah manusia, Su In tak sepenuhnya tergolong manusia maupun parasit. Begitu pula parasit yang mencoba mengambil alih masyarakat, maupun tim pimpinan Jun Kyung (Lee Jung Hyun) yang berusaha memerangi berbagai organisme parasit. Dinamika yang hadir di antara mereka menampilkan jalan cerita yang memancing rasa ingin tahu.

Poster dan Trailer Parasyte: The Grey

Poster dengan pemandangan kota yang ditaklukkan sungut-sungut bergerak menampilkan kekacauan dan kerusakan akibat parasit yang menyerbu. Namun tampak pula keteguhan dan semangat manusia dari Su In yang berdiri tegap di samping Kang Woo (Koo Kyo Hwan), Jun Kyung (Lee Jung Hyun), Chul Min (Kwon Hae Hyo), and Won Seok (Kim In Kwon) menghadap marabahaya.

Sementara itu video trailer menghadirkan jaringan rumit dari aliansi serta pengkhianatan saat Su In berhadapan dengan masyarakat yang terpecah belah akibat pengaruh jahat berbagai parasit. Efek visual yang mengagumkan dan mendetail akan berbagai makhluk asing akan membuat penonton terkesima.

Parasyte: The Grey akan mulai tayang pada Jumat, 5 April 2024 di Netflix.

Pilihan Editor: 21 Film dan Serial Terbaru Netflix pada Maret 2024