Momo Twice: Pernah Tereliminasi dari Sixteen hingga Bergabung JYP Entertainment

TEMPO.CO, Jakarta - Momo Twice idola K-Pop yang dikenal sebagai penari dan rapper. Sebentar lagi, Twice akan konser di Jakarta. Konser ini Ready to Be di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 23 Desember 2023.

Grup Twice sudah mencapai kepopuleran dalam industri musik global. Sepanjang kariernya Twice juga pernah mendapat penghargaaan, salah satunya Billboard's Women in Music 2023 kategori Breakthrough Artist, pada Maret 2023. Sebelum besar namanya, Twice terbentuk dari acara pencarian bakat Sixteen pada 2015, dikutip dari situs web Billboard.

Tentang Momo Twice

1. Kakak

Dikutip dari Koreaboo, Momo mengagumi kakaknya, Hana. Momo sering meniru yang dilakukan Hana. Keduanya suka menari sejak usia muda. Keduanya pernah casting di JYP Entertainment. Agensi menemukan video menari keduanya dan diundang untuk ikut audisi. Namun, Hana tidak lolos audisi. Momo yang lolos.

2. Menilai Diri

Dikutip dari Soompi, Momo merasa masih memiliki banyak kelemahan. Ia ingin melakukan banyak hal, tapi jadwalnya sangat padat. Momo mengakui ketika penampilannya sedang goyah atau merasa cemas, ia akan memberikan nilai 60 untuk dirinya. Itu caranya untuk terus mengasah kemampuannya.

3. Sixteen

Ketika tereliminasi dari acara Sixteen, Momo tidak memberi tahu keluarganya. Saat itu ia merasa telah mengecewakan mereka dan tidak tahu yang harus dilakukan. Saat ia memberi tahu keluarganya, mereka hanya bertanya apakah Momo baik-baik saja. Tanpa disangka Momo menjadi salah satu peserta tereliminasi yang ditarik kembali oleh JYP dan berhasil debut bersama Twice.

4. Latihan

Momo dikenal sebagai salah satu trainee yang paling bekerja keras untuk debut di Twice. Sebab, ia berasal dari Jepang, sehingga harus belajar bahasa Korea. Ia juga berlatih menari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam setiap hari di studio. Setelah itu, ia juga melakukan latihan vokal dari jam 10 malam hingga jam 2 pagi. Ini membuatnya harus berlatih selama 17 jam. Ia berlatih seperti itu selama tiga tahun untuk bisa debut bersama Twice.

5. Penulisan Lagu

Momo tak hanya menyanyi, ia juga terlibat dalam menulis lirik lagu Twice untuk lagu Love Foolish di album Feel Special dan Hot di album Fancy You.

