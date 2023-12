Twice akan Konser di Jakarta, Simak Asal-usul Terbentuknya Grup K-Pop Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Twice akan konser di Jakarta. Konser Twice bertema, Ready to Be di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 23 Desember 2023. Grup Twice sudah mencapai kepopuleran dalam industri musik global. Sepanjang kariernya Twice juga pernah mendapat penghargaaan, salah satunya Billboard's Women in Music 2023 kategori Breakthrough Artist, pada Maret 2023. Sebelum besar namanya, Twice terbentuk dari acara pencarian bakat Sixteen pada 2015, dikutip dari situs web Billboard.

Profil Twice

Ajang pencarian bakat itu dibuat oleh JYP Entertainment dengan 16 trainee. Mereka bersaing merebut tempat dalam grup. Di akhir kompetisi tersebut terpilih Jihyo, Mina, Jungyeon, Sana, Nayeon, Chaeyoung, dan Dahyun sebagai anggota Twice. Namun saat acara final, terungkap Tzuyu dan Momo juga akan bergabung dengan grup.

Dikutip dari Fandom, pada 7 Oktober 2015, JYP meluncurkan situs web grup Twice. Diumumkan pula dalam media sosial, grup ini akan memulai debutnya dengan mini album The Story Begins dengan lagu utama Like Ooh-Ahh. Pada 20 Oktober 2017, album dan video musik lagu ini dirilis secara online melalui aplikasi Naver.

Setelah debut grup ini mengadakan showcase pertama. Pada hari yang sama, Twice menampilkan Like Ooh-Ahh bersama dengan lagu dance Going Crazy dan Do It Again. Video musik dari lagu utama mencapai 50 juta penayangan dalam waktu lima bulan sejak debut dan menjadi video musik debut yang paling banyak ditonton.

Setelah berhasil debut, Twice menggelar konser pertama Twice 1st Tour: Twiceland The Opening, di Seoul, Korea Selatan. Tur kedua dilakukan di Thunder Dome, Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand. Tur ketiga dilakukan di The Star Theatre, The Star Performing Arts Centre, Singapore City, Singapura.

Twice juga memulai debut di Jepang. Agensi JYP Entertainment membuka situs web dan akun Twitter resmi dalam bahasa Jepang. Sebab, grup ini memulai debutnya di Jepang pada 28 Juni 2017. Album Twice yang dirilis mencakup versi Jepang dari tiga lagu utama.

