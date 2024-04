Profil CNBLUE, Band Korea yang akan Konser di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik rock Korea Selatan, Code Name Blue atau CNBLUE direncanakan akan mengadakan konser di Indonesia, dalam konser CNBLUE Live ‘CNBLUENTITY’ In Jakarta pada 25 Mei 2024 di ICE BSD City, Tangerang Selatan.

“2024.05.25 2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN JAKARTA,” tulis FNC Entertainment agensi CNBLUE melalui media X pada Senin, 22 April 2024. Laporan Antara, tiket akan dijual pada Jumat, 26 April 2024 pukul 13.08 WIB lewat tiket.com

Tentang CNBLUE

CNBLUE ada dalam naungan FNC Entertainment, memulai debutnya di Jepang pada 2009 dan di Korea Selatan pada 14 Januari 2010. Band ini memulai dengan single pertama I’m a Loner pada 2010 yang hit dan memenangkan peringkat pertama di Music Bank setelah dua pekan dirilis.

Baca Juga: Penonton Konser IU di Jakarta Dilarang Ambil Foto dan Video Pakai Ponsel

Dikutip dari Pianity, CNBLUE membawakan musik bergenre rock alternatif dan pop rock. Mereka pun telah beberapa kali berkolaborasi dengan artis lain seperti Yonghwa feat YDG, Lona, dan Yonghway & Seohyun.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kepopuleran ini membawa CNBLUE mengenalkan ketenarannya di Asia, khususnya Jepang dan Korea. Membawa mereka merilis banyak lagu lagi termasuk Can’t Stop, Love. Dikutip Korean Drama, CNBLUE salah satu band Korea Selatan yang melakukan perjalanan tur ke luar negeri.

Deretan albumnya Bluetory (2010), Ear Fun (2011), Code Name Blue (2012), Re: Blue (2013), Cant Stop (2014), 2gether (2016), 7 CN (2017), Between Us (2018), dan Re-Code (2019), Wanted (2021).

CNBLUE memenangkan beberapa penghargaan terbaik, yaitu Mnet Asian Music Awards untuk Artist Rock Terbaik berturut-turut pada 2012, 2013, dan 2014. Mereka mendapat Golden Disc Award untuk Song of the Year untuk lagu Cant’t Stop pada 2015. Pada 2016 mendapati penghargaan Musik Seoul untuk band rock terbaik. Pada 2018 CNBLUE memenangkan Asia Artist Award untuk penampilan band terbaik.

Awalnya keanggotaan grup ini ada empat orang, Jung Yonghwa, Lee Jonghyun, Lee Jung Shin, dan Kang Min Hyuk. Pada 2019 Jong Hyun terkendala masalah. Ia cuti dari dunia hiburan pada 2020 dan meninggalkan Yonghwa, Jung Shin, dan Min Hyuk. Laporan Kpop Post, CNBLUE pernah hiatus selama 3 tahun lebih beberapa bulan dan kembali lagi pada November 2020 setelah anggotanya menjalani wajib militer.

Pilihan Editor: Yonghwa CNBLUE Sudah Memprediksi Kesuksesan BTS Sejak Pertama Bertemu