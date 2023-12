Jungkook BTS Raih Rekor ke-5 Guinness World Record

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS mendapat rekor dunia baru ke-5. Hal ini terungkap dalam situs resmi Guiness World Records, yang mencatat bahwa Jungkook memiliki tiga hits terbesar di dunia dalam tangga lagu MENA oleh International Association of Records.

Ketiga lagu Jungkook yang berjudul Standing Next To You, Seven, dan 3D dari album Golden, menduduki puncak tangga lagu MENA selama dua minggu pada tahun 2023.

MENA merupakan tangga lagu resmi pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tangga lagu tersebut mencerminkan data streaming dari Angami, Apple Music, Dessert, Spotify dan YouTube.

4 rekor sebelumnya

Jungkook telah meraih empat rekor di Guiness World Records sebelumnya. Pertama, dengan lagu Seven feat. Latto, yang memecahkan rekor waktu terpendek yang mencapai 1 miliar streaming di Spotify. Dia membutuhkan 109 hari, melampaui rekor bintang pop global Miley Cyrus dengan Flowers, yang mencapai 112 hari.

Tiga rekor lainnya masih dari lagu Seven. Rekor mencapai streaming mingguan terbanyak di antara semua penyanyi solo di seluruh dunia, waktu tercepat mencapai 100 juta streaming dan waktu tercepat penyanyi solo K-pop yang mencapai 1 miliar streaming Spotify.

Pencapaian lagu Seven

Lagu Seven feat. Latto, berada di peringkat ke-4 dalam kategori Top Track of 2023, ringkasan akhir tahun Spotify tentang musik yang paling banyak diputar di dunia pada tahun 2023. Lagu itu bersaing dengan lagu-lagu populer dari artis-artis besar dan mendapatkan ketenaran sebagai lagu mega hit global.

Selain itu, di chart utama Spotify, Daily Top Song Global, ini adalah lagu pertama dari penyanyi Asia yang menduduki peringkat #1 selama total 71 hari. Di Weekly Top Song Global, bertahan di peringat pertama selama 9 minggu. Ini periode terpanjang bagi penyanyi pria di dunia pada tahun 2023.

Tak hanya di Spotify, Jungkook juga menduduki peringat pertama chart single utama Billboard Hot 100 dengan lagu Seven feat. Latto. Sedangkan lagu 3D dan Standing Next To You masing-masing menduduki peringkat ke-5, dan debut di peringkat ke-3, ke-5, dan ke-6 di UK Official Singles Chart.

Berkat prestasinya itu lagu Seven feat. Latto dinobatkan sebagai Billboard's Greatest Pop Stars of 2023: Introduction & Honorable Mentions (Staff List) dan The 100 Best Songs of 2023: Staff Picks.

Sebagai artis solo, Jungkook BTS memenangkan kategori 'Song of Summer' di 'MTV Video Music Awards 2023. sedangkan di MTV Europe Music Awards memenangkan pengahrgaan Lagu Terbaik dan K-Pop Terbaik.

