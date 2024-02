Jungkook BTS Jadi Artis Asia Pertama yang Menang Male Artist of the Year People's Choice Awards

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih penghargaan Male Artist of the Year di ajang tahunan People's Choice Awards 2024. Meski kini sang idola K-Pop global sedang menjalani wajib militer alias wamil, pengakuan atas bakat dan kemampuannya terus mengalir.

Jungkook memulai debut solonya dengan album Golden pada November 2023 peluncuran video musik dari lagu utama Standing Next To You. Member grup superidola, BTS yang dijuluki golden maknae ini juga berkolaborasi dengan beberapa artis internasional dan menggelar konser solo pertamanya sebelum hiatus.

Prestasi Jungkook BTS di People's Choice Awards 2024

Dalam ajang yang berlangsung pada 18 Februari 2024 di Santa Monica, California tersebut, Jungkook meraih kemenangan besar. Namanya keluar sebagai pemenang ajang People's Choice Awards ke-49 kategori Male Artist of the Year atau Artis Pria Terbaik Tahun Ini. Prestasi ini jadi pencapaian penting bagi kariernya karena Jungkook merupakan orang Asia pertama yang meraih penghargaan untuk kategori tersebut.

Untuk kategori Male Artist of the Year, Jungkook mengalahkan musisi Hollywood, seperti Bad Bunny, Drake, Jackk Harlow, Luke Combs, Morgan Wallen, Post Malone hingga The Weeknd. Namanya bersanding dengan diva pop Taylor Swift sebagai Female Artist of the Year. Pencapaian bersejarah ni tampaknya layak bagi Jungkook mengingat sepanjang 2023 merupakan tahun yang fenomenal bagi sang idola karena ia merilis beberapa lagu yang berkolaborasi dengan artis internasional.

Karier Solo Jungkook

Member termuda BTS yang satu ini memulai debut sebagai penyanyi solo pada 3 November 2023. Dia merilis album Golden dengan lagu-lagu berbahasa Inggris. Album yang memenangkan banyak prestasi itu menyertakan rilisan sebelumnya, Seven feat. Latto dan 3D feat. Jack Harlow. Versi remix dari lagu utama Standing Next To You yang menghadirkan musisi Usher juga dirilis. Lagu lain dalam album ini turut menampilkan Mazor Lazer dan DJ Snake.

Selain berduet, lagu-lagu pada album solonya menghadirkan Ed Sheeran dan Shawn Mendes yang terlibat dalam proses produksi. Sang idola juga berkolaborasi dengan The Kid LAROI dan Central Cee untuk lagu Too Much. Untuk mempromosikan debut album Golden, Jungkook mengadakan konser solo pertamanya pada Desember 2023 yang juga disiarkan secara langsung untuk penggemar global.

