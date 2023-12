Deretan Aktor Berbakat Cocok Berakting di Drakor Bertema Bankir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea disingkar drakor dengan kisah seorang pegawai bank atau bankir banyak diminati oleh penonton. Cerita tentang figur bankir diperankan oleh aktor dan aktris drama Korea terkenal, sehingga karakter yang dibangun semakin kuat.

Mereka yang membintangi figur seorang bankir beberapa di antaranya sangat mendalami peran saat berakting. Simak deretan aktor dan aktris drakor yang mendalami peran sebagai bankir berikut.

1. Cha Seung Won dalam drama Our Blues (2022)

Cha Seung Won berperan sebagai Choi Han Soo, yang kembali ke kampung halamannya di Jeju sebagai pria yang berubah setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan kota. Choi Han Soo adalah manajer cabang bank yang ditunjuk di Jeju.

Dilansir dari Soompi, dalam drama Our Blues menggambarkan kehidupan Choi Han Soo sebagai seorang pekerja keras yang hidupnya berkisar pada pekerjaannya di bank. Dirinya berjalan-jalan sepanjang hari untuk menarik pelanggan dan dia terus sibuk meskipun kakinya melepuh. Perannya sebagai bankir sangat mendalami hingga penampilannya terlihat begitu pahit dan lusuh dibandingkan dengan posisinya di bank.

2. Yoo Yeon Seok dalam The Interest of Love (2022)

The Interest of Love merupakan drama romantis tentang empat individu dengan minat berbeda yang bertemu satu sama lain di Bank KCU cabang Yeongpo. Dilansir dari Soompi, Yoo Yeon Seok berperan sebagai Ha Sang Soo, seorang pria yang menginginkan kehidupan normal saat dia menjalani setiap hari dengan pendirian yang tak tergoyahkan sebagai seorang pegawai bank.

Perannya sebagai bankir ini sangat mendalam hingga kestabilan emosi dan pikirannya. Dikisahkan bahwa Ha Sang Soo mulai goyah saat ia jatuh cinta pada rekan kerjanya Ahn Soo Young yang diperankan Moon Ga Young.

3. Geum Sae Rok dalam drama The Interest of Love (2022)

Geum Sae Rok berperan sebagai perempuan bernama Park Mi Kyung. Dilansir dari My Drama List, Park Mi Kyung merupakan pegawai Bank KCU cabang Yeongpo dalam drama Korea The Interest of Love. Dirinya dipasangkan dengan rekan kerjanya, yakni Ha Sang Soo yang diperankan oleh Yoo Yeon Seok.

Perannya sebagai bankir begitu mendalami sebagai senior di Bank KCU. Karakternya cerdas, percaya diri, setia dan jujur tentang apa yang dirasakannya dalam pekerjaan sebagai seorang bankir.

4. Ji Sung dan Jang Seung Jo dalam drama Familar Wife (2018)

Dalam drama Korea ini, Ji Sung dan Jang Seung Jo bertransformasi menjadi pegawai bank yang pekerja keras. Ji Sung berperan sebagai Cha Joo Hyuk, seorang pria yang selalu dipermainkan oleh istrinya di rumah dan bosnya di tempat kerjanya, bank.

Sedangkan, Jang Seung Jo berperan sebagai Yoon Jong Hoo, rekan kerja dan teman Ji Sung, tokoh utama. Peran keduanya yang mendalam sebagai pegawai bank mampu menggambarkan kehidupan kerja yang realistis bagi penonton.

Karakter bromance antara Cha Joo Hyuk dan Yoon Jong Hoo ini mampu menarik hati penonton hingga pada sebuah peristiwa yang mengancam kedekatan keduanya dalam drama Familiar Wife. Saat Cha Joo Hyuk dan Seo Woo Jin yang diperankan oleh Han Ji Min menyadari emosi mereka yang membingungkan, hubungan mereka berubah dengan cepat.

Ketegangan suasana akan dirasakan penonton drakor ini setelah pengakuan cinta Seo Woo Jin dan apa yang berujung pada konfrontasi dingin Cha Joo Hyuk dan Yoon Jong Hoo.

