5 Daftar Drakor Populer yang Dibintangi Im Siwan, Pemain Utama Drama Boyhood

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 24 November, drama terbaru Im Siwan bertajuk Boyhood telah tayang. Drama yang diproduksi oleh Coupang Play ini memiliki latar belakang pada 1980-an di Sekolah Menengah Pertanian Buyeo. Boyhood menceritakan seorang siswa sekolah bernama Jang Byung Tae (Im Siwan), seorang penyendiri yang tiba-tiba menjadi anak berkuasa dalam semalam. Tak sendirian, Byung Tae akan ditemani oleh teman-temannya, yaitu Park Ji Young (Lee Sun Bin), Jung Kyung Tae (Lee Si Woo), Kang Sun Hwa (Kang Hye Won).

Sebelum bermain dalam Boyhood, Im Siwan adalah aktor yang sudah sering tampil di berbagai drama Korea. Berikut merupakan daftar drama yang pernah dibintanginya:

1. Standby (2012)

Standby menceritakan tentang kehidupan seorang penyiar, Ji Haeng (Ryu Jin) yang pernah melakukan kesalahan. Ketika muncul di televisi, ia mengulangi kesalahannya sehingga dipecat dan kehilangan pekerjaannya. Suatu hari, ia jatuh cinta dengan wanita dan ingin putranya, Si Wan (Im Siwan) dapat menerima pengakuannya. Kemudian, drama ini juga menyajikan perjalanan So Min (Jung So Min) yang tiba di Seoul untuk mengejar impiannya menjadi juru masak dan belajar di luar negeri.

2. Misaeng : Incomplete Life (2014)

Dilansir dari My Drama List, drama Misaeng, menceritakan tentang Jang Geu Rae (Im Siwan) yang pandai memainkan Go sejak kecil. Ia bercita-cita untuk menjadi seorang atlet. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya. Saat dewasa, ia bekerja sebagai pekerja magang di perusahaan One International. Di hari pertama bekerja, ia bertemu dengan An Yeong Yi (Kang So Ra), rekan magang yang bekerja satu divisi dengannya. Akhirnya, mereka berdua bersaing untuk menyenangkan atasan agar tidak kehilangan pekerjaannya.

3. The King in Love (2017)

Dilansir dari My Drama List, The King in Love berlatar belakang zaman Goryeo, Wang Won (Im Siwan) adalah putra mahkota yang memiliki banyak bakat, tampan, dan bijaksana. Won memiliki teman karib bernama Wang Rin (Hong Jong Hyun). Suatu hari, mereka bersahabat dengan putri orang kaya bernama Eun San (Lim Yoona). Persahabatan mereka mulai renggang ketika Wang Won dan Wang Rin jatuh cinta kepada Eun San.

4. Strangers from Hell (2019)

Yoon Jong Woo (Im Siwan) adalah pria yang bekerja di sebuah kantor kecil Seoul. Dikutip dari My Drama List, ia memilih untuk tinggal di Eden Gosiwon, asrama murah yang harus berbagi dapur dan kamar mandi bersama penghuni lain. Sebenarnya, ia tidak suka berada di tempat tinggalnya karena penghuni yang aneh dan mencurigakan. Jong Woo semakin tidak nyaman ketika kejadian misterius terjadi di tempatnya.

5. Run On (2020)

Dilansir dari Asianwiki, dalam drakor Run On, Ki Seon Gyeom (Im Siwan) terpaksa berhenti menjadi sprinter timnas akibat tersandung masalah hukum. Kemudian, ia bertemu dengan Oh Mi Joo (Shin Se Kyung), penerjemah subtitle film. Ketika keduanya bertemu, mereka merasa takdir berada di pihak mereka. Kemudian, Run On juga menceritakan CEO agensi olahraga Seo Dan Ah (Sooyoung) yang bertemu dengan mahasiswa jurusan seni, Lee Young Hwa (Kang Tae Oh)

