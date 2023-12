Rekomendasi 5 Drakor Tentang Kehidupan Bankir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea alias drakor digemari banyak penonton karena topik yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari hubungan dengan keluarga, pertemanan, pendidikan, hingga suatu profesi atau pekerjaan.

Salah satu topik tentang profesi atau pekerjaan yang beberapa kali diangkat dalam drakor yakni seorang pegawai bank atau bankir. Simak deretan drama Korea tentang topik bankir berikut.

1. Pale Moon (2023)

Drama Korea Pale Moon diadaptasi dari novel berjudul Kami No Tsuki karya Mitsuyo Kakuta. Cerita yang diangkat berfokus pada perjalanan hidup Yoo Yi Hwa tinggal bersama suaminya yang acuh tak acuh padanya. Kehidupan Yoo Yi Hwa sebagai ibu rumah tangga memang nyaman namun membosankan. Dia mulai bekerja di bank sebagai pekerja kontrak. Saat bekerja di bank, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tapi, Yoo Yi Hwa mulai mencuri uang dari kliennya.

Dilansir dari laman My Drama List, drama Korea satu ini diperankan oleh Kim Seo Hyung sebagai Yoo Yi Hwa, Yoo Sun sebagai Ryu Ga Eul, Seo Young Hee sebagai Kang Sun Young, dan Lee Shi Wo sebagai Yoon Min.

2. The Interest of Love (2022)

Drama Korea satu ini berlatar belakang di cabang Yeongpo Bank Nara. Diangkat berdasarkan novel Sarangui Ihae karya Lee Hyuk Jin. Kisah dalam drama ini berfokus pada skandal percintaan kantor antara karakter Ha Sang Soo, Ahn Soo Young, Park Mi Kyung, dan Jung Jong Hyun. Ha Sang Soo, kepala senior tim konsultasi komprehensif di Bank Nara cabang Yeongpo.

Menurut My Drama List, Ha Sang Soo telah memegang posisi ini selama tiga tahun, dan dia merupakan orang yang tampan, cerdas, dan kokoh yang tidak akan goyah dalam menghadapi kesulitan hidup. Meski berkarakter jujur, Ha Sang Soo tidak dingin atau terlalu formal melainkan ramah tamah dengan sisi humor. Belum lagi, dirinya memiliki bentuk atletis yang cocok untuk menjadi atlet nasional dibandingkan pegawai bank. Dia memasuki pekerjaannya sebagai karyawan terbaik di pusat pelatihan Bank Nara, sehingga dirinya sangat populer meskipun juga menjadi sumber kecemburuan bagi banyak orang lainnya.

Sedangkan, Ahn Soo Young menjadi kepala teller bank tahun keempat di cabang Yeongpo Bank Nara. Dikenal sebagai dewi cabang Yeongpo, dia memiliki penampilan cantik dan suara merdu. Dia memulai karirnya sebagai teller paruh waktu dan sekarang menjadi kepala sekolah tahun keempat, tapi sepertinya dia selamanya terjebak pada level itu.

3. Our Blues (2022)

Our Blues merupakan drama Korea bergaya omnibus yang berlatar Pulau Jeju yang menceritakan kisah hidup dari beragam karakter. Drama ini mencakup kisah cinta Lee Dong Suk yang diperankan Lee Byung Hun dan Min Sun Ah yang dibintangi Shin Min Ah. Selain itu, ada juga tokoh lain bernama Lee Young Ok yang diperankan Han Ji Min dan Park Jung Joon oleh Kim Woo Bin, Choi Han Soo dibintangi Cha Seung Won dan Jung Eun Hee yang dimainkan Lee Jung Eun.

Dilansir dari Soompi, drama ini bercerita tentang tokoh utama bernama Jung Eun Hee, seorang pemilik toko ikan yang secara tak terduga bertemu kembali dengan cinta pertamanya setelah 30 tahun. Cha Seung Won akan berperan sebagai manajer bank Choi Han Soo yang kembali ke kampung halamannya di Jeju setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan kota.

4. The Banker (2019)

Drama Korea ini ditulis oleh Seo Eun Jung, Oh Hye Ran, dan Bae Sang Wook dan disutradarai oleh Lee Jae Jin, tayang perdana pada 27 Maret 2019 silam. The Banker dibintangi oleh Kim Sang Joong sebagai Noh Dae Ho, manajer cabang di Bank Daehan yang telah lama menunggu promosi. Tanpa diduga, dirinya dipromosikan menjadi auditor di cabang utama dan harus bekerja sama dengan rekan kantor barunya untuk mengungkap korupsi. Selain Kim Sang Joong, beberapa aktris dan aktor yang membintangi drama ini yakni Chae Si Ra, Yoo Dong Geun, An Woo Yeon, Shin Do Hyun, dan Cha In Ha.

Dilansir dari Soompi, drakor satu ini menceritakan kisah auditor Noh Dae Ho, yang berjuang untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang tersembunyi di dalam Bank Daehan. Genre ini bisa disebut sebagai drama investigasi kantor keuangan dan akan memberikan hiburan sekaligus rasa lega kepada penontonnya karena karakternya fokus menemukan kebenaran hingga akhir.

5. Familiar Wife (2018)

Drama Korea ini menceritakan kisah cinta yang menentukan yang sepenuhnya berubah oleh satu pilihan yang dibuat. Di atas kenyataan yang dapat diidentifikasi oleh banyak orang dan imajinasi yang pernah diimpikan kebanyakan orang setidaknya sekali, kisah ini diharapkan dapat berhubungan dan romantis.

Lee Sang Yeob, yang membuat penonton terkesan dengan Shopping King Louie, kembali menjadi sutradara bersama penulis Yang Hee Seung yang telah menghasilkan karya yang menarik dan menyentuh hati seperti High School King of Savvy, Oh My Ghost, dan Weightlifting Fairy Kim Bok Joo.

Drakor ini menceritakan kisah Cha Joo Hyuk yang diperankan aktor Ji Sung. Cha Joo Hyuk telah menikah selama lima tahun dan bekerja di bank selama enam tahun sebagai manajer tetapi tidak terlalu dihormati di kedua posisi tersebut. Dia menjadi representasi laki-laki pada umumnya, yakni cukup spesifikasi, pekerjaan, dan keberanian.

