Kim Go Eun Raih Aktris Terbaik di Baeksang Arts Awards 2024 Lewat Film Exhuma

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Go Eun meraih Best Actress atau Aktris terbaik untuk kategori film di ajang Baeksang Arts Awards 2024. Penghargaan tersebut diraih berkat aktingnya di film Exhuma yang tayang pada Februari 2024 lalu.

Aktris 32 tahun itu dinyatakan sebagai pemenang, unggul dari Ra Mi Ran (Citizen of a Kind), Yum Jung Ah (Smugglers), Honey Lee (Killing Romance), dan Jung Yu Mi (Sleep). Kim Go Eun menjadi yang termuda di antara empat nomine Best Actress tahun ini.

"Saya Kim Go Eun, yang memainkan peran Hwa Rim di Exhuma. Terima kasih telah memberi saya penghargaan yang berharga ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sutradara yang telah mempercayakan peran tersebut kepada saya," kata Kim Go Eun di atas panggung Baeksang Arts Awards ke-60 pada Selasa, 7 Mei 2024.

Exhuma Bantu Kim Go Eun Lewati Masa Sulit

Lebih lanjut, Kim Go Eun mengungkapkan hal yang paling berkesan dari film Exhuma. Dia juga sekaligus menyebut bahwa Exhuma membantunya untuk melewati masa sulit dalam hidup. Kim Go Eun sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar film yang berhasil tembus 11 juta penonton dalam 40 hari.

"Ketika saya memikirkan Exhuma, hal pertama yang terlintas di benakku adalah ‘adegannya menyenangkan.’ Tahun lalu adalah tahun yang sangat sulit dan menyakitkan bagi saya pribadi, tetapi untungnya, saya bertemu dengan tempat kerja yang sangat membahagiakan, dan saat-saat saya pergi bekerja adalah waktu yang menyembuhkan dan menyenangkan,” katanya sambil menahan air mata.

Kim Go Eun mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan penonton Exhuma. Kemenangan ini akan semakin membuatnya bekerja keras sebagai seorang aktris. Tidak lupa dia berterima kasih kepada teman dekatnya dan keluarga.

Film Exhuma meraih nominasi terbanyak di Baeksang Arts Awards 2024, dengan total 8 nominasi. Film besutan sutradara Jang Jae Hyun ini berhasil memenangkan 4 nominasi tahun ini. Selain Kim Go Eun, Lee Do Hyun menang Best New Actor atau Aktor Pendatang Baru Terbaik untuk kategori film. 2 penghargaan lainnya adalah Jang Jae Hyun menang meraih Sutradara Terbaik dan Kim Byung In sebagai Pengarah Teknis Terbaik.

