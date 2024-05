Konser David Foster akan Dimeriahkan Afgan dan Ada Kategori Tiket Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor konser David Foster di Jakarta, Color Asia Live baru saja mengumumkan Afgan akan menjadi bintang tamu tambahan. Afgan akan menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang akan memeriahkan konser Hitman Returns: David Foster & Friends Live in Indonesia 2024.

“Setelah melalui seleksi yang panjang kami akhirnya memilih Afgan sebagai guest star artist dari Indonesia untuk memeriahkan konser David Foster & Friends nanti, kami juga akan segera mengumumkan bintang tamu artis wanita tambahan dari Indonesia dalam waktu dekat," kata David Ananda, Managing Director Color Asia Live dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 7 Mei 2024.

Konser Hitman Returns: David Foster & Friends Live in Indonesia 2024 akan digelar pada Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 20.00 WIB di Indonesia Convention Exhibition (ICE) di BSD City, Tangerang, Banten. Sebelumnya telah diumumkan konser ini juga akan menampilkan Brian McKnight, Jessie J, Katharine McPhee, dan Josh Groban.

Kategori Tiket Baru Konser David Foster

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, promotor sekaligus mengabarkan informasi mengenai kelas kategori terbaru, yaitu TOPAZ dengan harga Rp 3.300.000. "Kami berikan untuk mengakomodasi permintaan tiket dengan harga yang lebih terjangkau kepada masyarakat umum dengan cara mengurangi porsi kelas VIP dan Super VVIP, adapun kedua kelas tersebut kami majukan ke depan dan alokasi kuotanya kami buat lebih sedikit sehingga experience menonton konsernya tetap lebih premium dan maksimal," kata David.

Hingga berita ini ditulis, tiket konser David Foster di Jakarta masih dapat dibeli secara online di tiket.com, meski sebagian besar sudah habis terjual atau sold out. Berikut daftar harga tiketnya:

Super VVIP - Rp 7.500.000

Diamond VVIP - Rp 5.000.000

Topaz - Rp 3.300.000

Ruby - Rp 2.950.000 (sold out)

Platinum - Rp 2.100.000 (sold out)

Blue - Rp 1.950.000 (sold out)

Silver - Rp 1.250.000 (sold out)

Bronze - Rp 990.000 (sold out)

Harga tiket di atas belum termasuk pajak dan biaya tiket 20 persen. Super VVIP akan mendapatkan snack dan minuman, sedangkan Diamond VIP hanya minuman. Benefit Super VVIP dan Diamond VIP nantinya akan tersedia di kursi masing-masing.

