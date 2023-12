Yoona SNSD Gelar Fan Meeting di Jakarta Maret 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota SNSD Im Yoona akan segera menggelar fan meeting di Jakarta untuk kali pertamanya. Yoona mengangkat konsep kesatuan dengan penggemar dalam tajuk YOONITE.

Pada Senin, 4 Desember 2023 melalui akun Instagramnya, Yoona mengumumkan jadwal tur fan meeting Asia. “Jadwal tur Asia Unite telah dirilis,” tulisnya.

Pertama kali fan meeting di Jakarta

Acara ini akan menjadi kali pertama Yoona menggelar fan meeting di Jakarta. Rangkaian jumpa penggemarnya dimulai dari Seoul, di Bluesquare Mastercard Hall pada 6 dan 7 Januari 2024 mendatang.

Dilanjutkan pada 13 Januari 2024 di Hong Kong, 3 Februari 2024 di Makau, 4 Februari 2023 di Taipei, 12 Februari 2024 di Yokohama, 24 Februari di Bangkok, 1 Maret di Manila. Terakhir pada 29 Maret di Jakarta.

Yoona memilih tajuk YOONITE, kombinasi dari YOONA dan Unite, untuk melambangkan kesatuan dengan para penggemarnya. Fan meeting ini akan menampilkan berbagai segmen eksklusif, termasuk penampilan lagu solo Yoona, talkshow di balik layar, dan games menyenangkan.

Baru-baru ini peran Yoona sebagai Cheon Sarang di drama Korea JTBC King the Land mencapai nomor satu secara global di Netflix. Tur fan meeting Im Yoona di Asia tentu disambut baik para penggemarnya.

Reaksi penggemar

Mengetahui Yoona akan menggelar fan meeting, para SONE, sebutan penggemar SNSD, menungkapkan reaksi beragam. “Dirampok member SNSD ini mah namanya. Apa tidak bisa berjamaah aja datengnya?” tulis m.fa***.

Beberapa menanyakan kenapa Yoona tidak menyapa penggemarnya langsung di Singapura dan Malaysia. “Setidaknya kalau tidak ada Malaysia, tolong sertakan Singapura,” tulis azws***.

“Malaysia dan Singapura mana??” tulis eyka***.

Karena Yoona kemungkinan akan menyapa penggemar di Jakarta saat bulan Ramadan, beberapa SONE berharap bisa bertemu dengannya sambik ngabuburit.

“Emang boleh bukber bareng Yoona?” tulis rand***.

“Bukber bareng teh Yoona,” tulis elrc***.

“Jadi ceritanya bakal ngabuburit dan berbuka bareng Yoona, ya Allah pengen juga,” tulis yuni***.

Karier Yoona

Im Yoona awalnya debut sebagai sebagai anggota girl grup Girls Generation atau SNSD pada Agustus 2007, dan sub grup Girls' Generation Oh!GG pada 2018. Yoona dikenal sebagai center Girls’ Generation.

Selain menjadi penyanyi dia juga membintangi beberapa drama sejak tahun 2007. Di antaranya The K2 (2016), The King in Love (2017), Hush (2020–21), Big Mouth (2022) dan yang terbaru King the Land (2023). Wanita berusia 33 tahun itu juga membintangi film Confidential Assigment 1 dan 2.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | ALLKPOP

