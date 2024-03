Bolak-balik Bali, Hyoyeon SNSD Sudah Pintar Bikin Caption Canda Orang Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, penari, dan DJ, Hyoyeon SNSD menyukai Bali. Hal ini terlihat ia selalu menghabiskan waktu senggangnya dengan berlibur di Pulau Dewata. Tak terbilang unggahan di akun Instagramnya tengah berlibur di Bali. Ia juga tak melewatkan berkunjung ke Bali saat umat Hindu Bali merayakan Nyepi tahun ini.

Anggota girl group Korea, SNSD atau Girls Generation ini membuat unggahan di akun Instagramnya, satu jam lalu. Ia mengunggah foto-fotonya saat berjemur, berenang di kolam yang menghadap ke laut, dan bermandikan shower di Bali. Tiga dari sepuluh fotonya menggambarkan ia tengah menonton parade ogoh-ogoh yang digelar menjelang perayaan Nyepi. Pada tagar keterangan unggahannya itu, ia membuat tagar Nyepi untuk menunjukkan tak ingin melewatkan tradisi ini.

Hyoyeon Bikin Caption Candaan Orang Indonesia

Baca Juga: Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Yang mengejutkan, Hyoyeon agaknya sudah mengetahui dirinya kerap dipertanyakan netizen lantaran sering ke Bali. Sepertinya, DJ Hyoyeon mulai belajar Bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari keterangan unggahannya yang menggunakan percakapan gaul orang Indonesia. Cukup satu kalimat yang singkat, padat, dan jelas, tapi penggemarnya dari Indonesia akan tertawa. "Betah ya Bu di Bali," tulisnya pada Rabu, 13 Maret 2024.

Hyoyeon SNSD saat menikmati parade ogoh-ogoh di Bali. Foto: Instagram.

Unggahan dengan keterangan jenaka ini langsung memancing fans Indonesia berkomentar. "Mba, jujur deh, kamu udah punya rumah di Bali kah?" tulis @theres***. "Siapa yang ajarin, Bu, captionnya," tulis @hnd***. "Siapa yang ngajarin Teteh bikin caption kayak gini? Kwkwkwkwk," tulis @harry***. "Sudah sangat melokal," tulis @efaa***.

Dapat Saran Ajukan Izin Tinggal di Bali

Baca Juga: Anggota DPD Bali Arya Wedakarna yang Dipecat Belum Kemasi Barang hingga Tenggat

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Netizen Indonesia juga tak melewatkan salah satu foto yang menarik. Saat menyaksikan ogoh-ogoh yang berlangsung saat hujan, Hyoyeon SNSD juga mengenakan mantel dari plastik yang biasa ditawarkan abang-abang di jalan atau di warung-warung. Mantel seharga Rp 10 ribuan itu dikenakannya dengan santai. "Mbak Hyo make jas hujan 2 ribuan," tulis @smit***. "Kebayang ga, lagi hujan-hujanan nonton ogoh-ogoh out of nowhere Mbak-mbak kita, 'Misi Mbak, mau lewat,' itu adalah dancer SNSD.

Banyak juga netizen yang menyarankan agar Hyoyeon mengajukan izin tinggal di Bali. "Ulalah, cuss buat KTP dan BPJS Indo, Mbak Cantik," tulis @sandy***. "Kannn mending lu bikin KTP cepaaatt," tulis @today***.

Pilihan Editor: Hyoyeon SNSD Ungkap Cara Bijaknya Hadapi Komentar Jahat