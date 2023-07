Yoona SNSD Ucapkan Terima Kasih King The Land No. 1 Global Non-English TV Series di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama King the Land yang dibintangi Yoona SNSD dan Junho 2PM telah mencuri perhatian penonton di seluruh dunia. Hal ini terbukti dengan pencapaian posisi teratas di Netflix untuk 'Global Non-English TV Series', menurut situs Netflix TOP 10 pada Rabu, 26 Juli 2023.

King the Land telah mencatat 4,7 juta penayangan yang mengesankan dan 65,1 juta jam penayangan untuk minggu 17 - 23 Juli 2023. Drama ini mencapai posisi nomor satu dalam kategori TV non-Inggris di Netflix.

Bahkan ketika konten bahasa Inggris diperhitungkan, itu tetap menjadi favorit yang luar biasa. Sebagai perbandingan, musim ketiga 'Sweet Magnolia', yang menduduki peringkat pertama dalam kategori TV Inggris, mengumpulkan 4,6 juta penayangan dan 39,5 juta jam penayangan.

Tanggapan YoonA SNSD

Menanggapi pencapaian ini, Yoona mengucapkan terima kasih melalui unggahan di Instagram-nya. Dia mengunggah gambar daftar Netflix TOP 10, yang menunjukkan posisi drama King the Land. "Terima kasih dan terima kasih, untuk semua cinta dan dukungan untuk 'King the Land'," tulis wanita bernama Im Yoon Ah, Rabu, 26 Juli 2023.

Netizen yang melihat unggahan ini juga memberikan dukungan untuk wanita berusia 33 tahun itu. "Dukung sampai akhir. #KingTheLand selalu nomor satu. Eonnie kamu sudah bekerja keras. Saya harap Anda selalu bahagia," " tulis @exol****.

"Memang layak sih Kata gua. Terlepas kemarin ada kontroversi dll intinya drakor ini sangat layak buat ditonton. Dijamin pikiran yang tadinya mumet Bakalan fresh lagi setelah nonton drakor ini," tullis @afi*****.

"Terima kasih untuk drama Romcom yang sangat luar biasa. King the land the best," tulis @catclo****.

Drama King the Land merupakan drama komedi romantis yang memadukan humor, romansa, dan jalan cerita yang memikat. Yoona berperan sebagai Cheon Sa Rang, perempuan dengan kepribadian ceria. Ia bertemu dengan Gu Won, pemilik kerajaan bisnis King Group yang diperankan Junho 2PM. Pertemuan pertama mereka diwarnai dengan kesalahpahaman, namun seiring cerita berjalan kisah cinta yang manis mulai muncul.

Sebelumnya, King the Land sempat menuai kecaman, saat menghadirkan karakter Pangeran Arab Samir yang diperankan oleh Anupam Tripathi.baru di episode 7 dan 8. Beberapa netizen menganggap representasi orang Arab dalam drakor King the Land sangat keliru. Samir dikisahkan tampak terobsesi dengan alkohol dan perempuan, serta diperankan oleh aktor non-Arab. Anupam Tripathi adalah aktor yang berasal dari India.

