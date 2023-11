Daftar Pemenang MAMA Awards 2023 Hari Pertama, BTS Raih Daesang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mnet Asian Music Awards atau MAMA Awards 2023 resmi digelar pada Selasa, 28 November 2023 di Tokyo Dome, Jepang. Hanya satu Daesang atau hadiah utama yang diberikan pada hari pertama, yaitu Worldwide Icon of the Year, yang diberikan kepada BTS selama enam tahun berturut-turut.

Tidak hadir secara langsung untuk menerima penghargaan, BTS diwakili oleh anggota termudanya, Jungkook menyampaikan rasa terima kasihnya melalui rekaman video. "ARMY, kami sekali lagi memenangkan Worldwide Icon of the Year di MAMA Awards 2023. Ini adalah keenam kalinya. Kami sangat berterima kasih atas cinta setia ARMY kami," kata Jungkook sambil memegang piala MAMA Awards 2023.

Daftar Pemenang MAMA Awards 2023 Hari Pertama

Worldwide Icon of the Year (Daesang): BTS

Worldwide Fans’ Choice (Bonsang): ATEEZ, BTS, ENHYPEN, Lim Young Woong, NCT DREAM, SEVENTEEN, Stray Kids, TWICE, TXT, ZEROBASEONE

Favorite New Artist: RIIZE, ZEROBASEONE

Inspiring Achievement: TVXQ

Galaxy Neo Flip Artist: TREASURE

Favorite Asian Girl Group: Kep1er



Favorite Asian Boy Group: INI

Favorite International Artist: Yoshiki

Tema MAMA Awards 2023 adalah One I Born, yang mengusung makna makhluk yang lahir di dunia dengan kemungkinan tak terbatas yang bertemu dan menjadi “One” atau "Satu" secara sempurna melalui energi positif. Penyanyi Jeon So Mi dan aktor Park Bo Gum menjadi pembawa acara tahun ini. MAMA Awards 2023 hari kedua akan berlangsung pada Rabu, 29 November 2023.

Sederet bintang ternama yang sudah dipastikan akan tampil di MAMA Awards 2023 adalah Yoshiki dari X Japan, ATEEZ, INI, JO1, NiziU, RIIZE, TVXQ, Xikers, ZEROBASEONE, &TEAM, BOYNEXTDOOR, EL7Z UP, ENHYPEN, (G)I-DLE, Kep1er, LE SSERAFIM, Seventeen, ' Street Woman Fighter 2', TOMORROW X TOGETHER, Dynamic Duo, pemenang 'Road to MAMA' Just B, Lee Young Ji, peserta 'Street Woman Fighter' Monika, dan TREASURE.

SOOMPI | ALLKPOP

