MAMA Awards 2023 akan Digelar di Tokyo Dome, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Mnet Asian Music Awards atau MAMA Awards akan digelar di Tokyo Dome untuk pertama kalinya. Berlangsung pada 28-29 November 2023, ini akan menjadi upacara penghargaan K-pop pertama yang diadakan di gedung konser terbesar di Jepang dengan kapasitas 50.000 penonton.

“Tokyo Dome adalah tempat simbolis di Jepang, pasar musik terbesar kedua di dunia dan negara yang paling banyak mengimpor album K-pop,” kata General Manager Mnet Park Chan Uk dalam konferensi pers di Seoul pada Rabu, 8 November 2023, dikutip The Korea Times.

Menurut informasi, Jepang memegang posisi sebagai kekuatan besar dalam industri musik dengan total penjualan sebesar 2,4 miliar dolar AS pada 202, setelah Amerika Serikat, menurut Administrasi Perdagangan Internasional. Kuatnya K-pop di pasar Jepang dibuktikan lebih lanjut dengan impor album K-pop senilai 48,52 juta dolar pada paruh pertama tahun ini saja, menurut Korea Customs Service.

“Bersama Nayoga dan Kyocera Dome, Tokyo Dome merupakan salah satu dari tiga kubah besar di Jepang,” kata Park Chan Uk. “Kami telah mengadakan MAMA di Nayoga dan Kyocera Dome masing-masing pada tahun 2019 dan 2022. Untuk pertunjukan tahun ini, kami berencana untuk meningkatkan dan menampilkan beberapa pertunjukan berskala besar agar sesuai dengan tempat kami yang besar.”

Rencana MAMA Awards Digelar di Amerika Serikat

Mnet sebelumnya mengaku akan membawa MAMA ke Amerika Serikat agar dapat dibandingkan dengan upacara penghargaan musik global bergengsi lainnya sambil memaksimalkan potensi K-pop. Namun, Lee Sun Hyung, kepala tim strategi dan perencanaan bisnis konvensi di Mnet, mengungkapkan bahwa rencana tersebut masih dalam pertimbangan.

“Kami sedang meninjau berbagai wilayah, termasuk Amerika Serikat, di mana kami bisa menjadi tuan rumah acara kami,” kata Lee Sun Hyun. “Kami percaya MAMA dapat diadakan di mana saja, di mana ada permintaan terhadap K-pop."

Line Up MAMA Awards 2023

Sederet bintang ternama yang sudah dipastikan akan tampil di MAMA Awards 2023 adalah Yoshiki dari X Japan, ATEEZ, INI, JO1, NiziU, RIIZE, TVXQ, Xikers, ZEROBASEONE, &TEAM, BOYNEXTDOOR, EL7Z UP, ENHYPEN, (G)I-DLE, Kep1er, LE SSERAFIM, Seventeen, ' Street Woman Fighter 2', TOMORROW X TOGETHER, Dynamic Duo, pemenang 'Road to MAMA' Just B, Lee Young Ji, peserta 'Street Woman Fighter' Monika, dan TREASURE.

"Ada diskusi yang sedang berlangsung mengenai artis tambahan. Segera setelah keputusan tersebut diselesaikan, kami akan membuat pengumuman resmi. Namun, ini adalah masalah yang rumit untuk didiskusikan saat ini," kata Kepala Departemen Bisnis Mnet Park Chan Wook.

MAMA tahun ini akan terdiri dari empat tahap, yaitu Theme, Super, Mega dan Wonder. Panggung Theme akan menampilkan penampilan gabungan dari berbagai penyanyi, sedangkan bagian Super mengundang para penyanyi yang terkenal dengan konsep dan penampilan inventif mereka. Bagian Mega akan menyoroti pertunjukan berskala besar dan bagian Wonder akan mempertemukan artis K-pop dan musisi global.

