Mengenal Rapper Macklemore yang Meluncurkan Lagu Dukungan untuk Palestina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Amerika Serikat, Benjamin Hammond Haggerty atau Macklemore baru-baru ini merilis lagu Hind's Hall. Lagu ini dirilis merespons serangan Israel terhadap warga Palestina.

Lagu tersebut berisi lirik yang menyuarakan desakan untuk melakukan gencatan senjata dan membebaskan Palestina. Kabar perilisan lagu ini juga diunggah di media sosial dia pada Selasa, 7 Mei 2024. "Hind's Hall. Setelah ditayangkan, semua hasil akan disalurkan ke UNRWA,” tulisnya sebagai keterangan di bawah video

Profil Macklemore

Baca Juga: Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa bagi Palestina di PBB

Dikutip dari Biography, Macklemore lahir di Seattle, Washington pada 19 Juni 1983. Ibunya adalah seorang pekerja sosial yang mendorong putranya untuk memiliki sikap menghargai perbedaan. Dia tumbuh dengan dipengaruhi oleh grup hip-hop Kris Kross, Digital Underground, dan Michael Jackson.

Dia bersekolah di Garfield High School. Dia kuliah di Evergreen State College di Olympia, Washington. Pada 2000 ia merilis sebuah album mini atau EP yang diberi judul Open Your Eyes. Dia merilis debut penuhnya, The Language of My World, pada 2005.

Setelah debut dan mendapat banyak perhatian, ia masih dalam kebiasaan mengonsumsi obat-obat terlarang. Akhirnya, Macklemore mengikuti program rehabilitasi pada 2008.

Sebelum menjalani rehabilitasi, ia telah berkenalan dengan DJ dan produser Ryan Lewis. Setelah masa rehabilitasi keduanya bekerja sama dan tahun 2010, merilis EP Vs. Redux EP.

Dikutip dari All Music, keduanya memilih untuk mengerjakan debut penuh mereka secara independen atau indie, mengandalkan kemampuan bisnis mandiri, kerja keras promosi, dan gerakan online. Mereka merilis album The Heist pada Oktober 2012.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah memulai debut, keduanya berada di posisi nomor dua di Billboard 200. Dengan Thrift Shop berada di posisi puncak Billboard Hot 100, dan album ini mencapai status penjualan platinum.

Pada akhir 2021, keduanya merilis Next Year dengan vokalis Windser. Setelah itu, Macklemore bekerja sama dengan penyanyi dan penulis lagu Australia Tones and I dalam single Chant.

Lagu terakhir ini masuk ke dalam album solo ketiganya yang dirilis pada Maret 2023. Perpaduan yang hidup antara pop dan lagu hip-hop, berfokus perasaannya selama pandemi Covid-19. Selain Tones and I, dalam album tersebut juga menampilkan DJ Premier, NLE Choppa, Windser yang kembali, dan banyak lagi.

HANIN MARWAH

Pilihan Editor: Macklemore Rilis Lagu Dukungan untuk Palestina, Ada Nama Joe Biden di Liriknya