43 Tahun Meninggalnya Bob Marley, Ini 7 Lagu Terpopulernya

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda musik reggae asal Jamaika, Bob Marley menghembuskan nafas terakhirnya pada 11 Mei 1981. Meski telah meninggal dunia 43 tahun yang lalu, tetapi namanya tetap menjadi patron bagi musisi-musisi reggae. Tak hanya itu, lagunya yang cenderung mudah didengarkan juga berhasil menggaet banyak penggemar yang awam terhadap musik reggae.

Lagu-lagunya yang sarat makna tentang perdamaian, cinta, dan keadilan sosial terus menginspirasi generasi demi generasi di seluruh dunia. Lagu-lagunya sering diputar di radio, diputar di berbagai acara, dan dinyanyikan oleh banyak penyanyi ternama.

Berikut adalah beberapa lagu Bob Marley yang paling populer:

1. One Love (1977)

Lagu ini merupakan salah satu lagu Bob Marley yang paling terkenal dan ikonik. Lagu ini berbicara tentang persatuan dan cinta universal, dan telah menjadi anthem bagi banyak gerakan perdamaian di seluruh dunia.

2. No Woman, No Cry (1974)

Lagu ini merupakan balada yang menyentuh hati tentang seorang ibu yang berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Melodi yang lembut dan lirik yang penuh empati menjadikan "No Woman, No Cry" lagu yang emosional dan menyentuh. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu Bob Marley yang paling populer dan digemari.

3. Redemption Song (1979)

Lagu ini merupakan lagu protes yang kuat terhadap penindasan dan ketidakadilan. Bob Marley menyanyikan tentang keinginannya untuk melihat dunia yang lebih adil dan bebas, di mana semua orang diperlakukan dengan sama. Melodi yang indah dan lirik yang penuh semangat menjadikan "Redemption Song" lagu yang inspiratif dan membangkitkan semangat.

4. Get Up, Stand Up (1973)

Lagu ini merupakan seruan bangkit melawan penindasan dan ketidakadilan. Bob Marley mengajak rakyatnya untuk melawan sistem yang menindas dan memperjuangkan kemerdekaan. Melodi yang energik dan lirik yang penuh semangat menjadikan lagu ini sebagai anthem perlawanan dan motivasi.

5. Three Little Birds (1977)

Lagu ini membawa pesan optimisme dan ketenangan jiwa. Di tengah berbagai kesulitan hidup, Bob Marley mengingatkan kita untuk tetap tegar dan tidak kehilangan harapan. Melodi yang ceria dan lirik yang penuh kedamaian menjadikan lagu ini sebagai penghibur di saat-saat sulit.

6. I Shot the Sheriff (1973)

Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang menembak sheriff karena frustrasi dengan ketidakadilan yang ia rasakan. Namun, pria itu kemudian menyadari bahwa kekerasan bukanlah jawabannya. Melodi yang catchy dan lirik yang penuh makna menjadikan "I Shot the Sheriff" salah satu lagu Bob Marley yang paling terkenal.

7. Is This Love (1977)

Lagu ini adalah lagu tentang cinta sejati. Lagu ini menceritakan kisah dua orang yang saling mencintai dan tidak peduli dengan apa pun yang terjadi di dunia. Lagu Bob Marley ini masih menjadi salah satu lagu populer yang terus diputar hingga saat ini.

